Le PSG débarque, Dortmund provoque Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Mercredi soir, le PSG aura un défi de taille sur la pelouse du Borussia Dortmund pour le compte des demi-finales aller de la Ligue des champions. Côté allemand, on est plutôt confiant avant de recevoir le club de la capitale.

Le Borussia Dortmund n'était pas prévu dans le dernier carré de la Ligue des champions, le PSG non plus ! Mais les deux équipes se disputeront bel et bien une place en finale de la compétition à Wembley. Et avant la première manche dans la Ruhr, la pression monte logiquement. En France, beaucoup de fans et observateurs pensent que le PSG part favori. Mais en Allemagne, on n'est pas tout à fait d'accord. Et ce n'est pas Marcel Schmelzer, ancien joueur de Dortmund, qui dira le contraire.

Le PSG ne fait pas peur, Dortmund plus confiant que jamais

Le Paris Saint-Germain est 𝙲𝙷𝙰𝙼𝙿𝙸𝙾𝙽 𝙳𝙴 𝙵𝚁𝙰𝙽𝙲𝙴 pour la 12ème fois de son histoire ! 🏆❤️💙#ParisiensEtChampions pic.twitter.com/c94vYtawza — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 28, 2024

Lors de quelques mots échangés avec WAZ, le consultant a en effet dévoilé sa pensée sur cette demi-finale à venir et pour lui, le PSG a pas mal de failles, notamment collectivement. « Marquer cinq buts contre l'Atlético Madrid, c'est déjà exceptionnel. Donc, maintenant aussi, tout est possible. Paris n'est pas une force collective à craindre. Ils ont beaucoup d'individualités exceptionnelles, mais d'un point de vue extérieur, ils manquent de cohésion. Peut-être qu'Achraf Hakimi m'appellera maintenant et me dira que c'est absurde », a indiqué Marcel Schmelzer, plus confiant que jamais pour voir les Marsupiaux rallier de nouveau la finale de la Ligue des champions. Attention tout de même au manque de clairvoyance. Cette saison plus que jamais, c'est bien collectivement que le PSG excelle. Et le collectif arrive même désormais à s'en sortir sans Kylian Mbappé, qui sera néanmoins très attendu pour emmener son club vers les sommets en cette fin de saison. Cela tombe bien, le Borussia Dortmund est une équipe contre laquelle il est particulièrement à l'aise.