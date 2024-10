Surprise, le PSG fonce sur Omar Marmoush au mercato

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique n’est pas opposé à la venue d’un buteur lors du prochain mercato. Le PSG a donc commencé ses recherches et quatre joueurs figurent dans la short-list de Luis Campos, dont Omar Marmoush.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a fait le choix de ne pas recruter d’avant-centre, malgré le départ de Kylian Mbappé. Un choix assumé par Luis Enrique, estimant qu’il était déjà suffisamment armé à ce poste avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. L’entraîneur espagnol est peut-être doucement en train de se rendre compte de son erreur car selon PSG Inside Actu, il y a fort à parier que le champion de France en titre recrutera un buteur l’été prochain. L’idée est clairement d’être plus armé dans ce secteur de jeu, peu importe si Ramos et Kolo Muani sont vendus. Quatre noms sont cités par le compte insider, dont ceux de Viktor Gyökeres (Sporting Portugal), Jonathan David (Lille) et Dusan Vlahovic (Juventus Turin), trois joueurs souvent associés au PSG ces derniers mois... mais la surprise vient du quatrième nom.

Le PSG craque pour Marmoush

En effet, selon les informations du compte X, le Paris Saint-Germain a également des vues sur Omar Marmoush, auteur d’un début de saison en boulet de canon à Francfort. Recruté en 2023 pour zéro euro à la fin de son contrat avec Wolfsburg, le buteur égyptien de 25 ans a pris une ampleur dingue à Francfort depuis le départ d’un certain Kolo Muani. Déjà auteur de 10 buts et 6 passes décisives en seulement 10 matchs toutes compétitions confondues, ce numéro neuf également capable de jouer sur les côté sa tout pour plaire à Luis Enrique.

Il fait aujourd’hui partie des joueurs sérieusement suivis par l’état-major du Paris SG pour un éventuel recrutement l’été prochain alors que selon le site spécialisé Transfermarkt, sa valeur marchande se situe aujourd’hui à hauteur de 40 millions d’euros. Comme quoi tout le monde peut changer d’avis, y compris Luis Enrique qui voit bien qu’un avant-centre de plus ne serait pas de trop dans son effectif.