PSG ‍: Kolo Muani et Al-Khelaifi ont trouvé un accord

Transparent cette saison avec le PSG cette saison, Randal Kolo Muani a retrouvé quelques couleurs avec la France lors de l'Euro 2024. Son avenir est déjà tout tracé.

Recruté en toute fin du mercato d'été 2023 par le Paris Saint-Germain pour près de 90 millions d'euros, Randal Kolo Muani a semblé comme assommé par le prix de son transfert, et durant toute la saison, il n'a jamais réellement réussi à se faire une place dans l'effectif de Luis Enrique. Cela n'a pas empêché Didier Deschamps de lui maintenir sa confiance, et le sélectionneur de l'équipe de France a eu raison puisque Kolo Muani a été le moins mauvais des attaquants tricolores lors de l'Euro. Du côté du PSG, le départ de l'attaquant de 25 ans a été évoqué, notamment dans le cadre du recrutement d'un nouveau joueur offensif. Mais à en croire Florian Plettenberg, journaliste allemand de Sky, l'avenir de l'ancien joueur de Francfort est d'ores et déjà décidé au plus haut niveau.

Kolo Muani va rester au PSG

🔴🔵 Understand that Randal Kolo Muani has no intention to leave @PSG_inside this summer!



It is said there is „a 99% chance“ he will stay.



Nasser Al-Khelaifi want him to stay. Contact valid until 2028. @SkySportDE 🇫🇷 pic.twitter.com/A1zPeVmnTG — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 20, 2024

Randal Kolo Muani a lui bel et bien l'intention de rester au Paris Saint-Germain, et notre confrère d'outre-Rhin explique que cette décision a été validée par Nasser Al-Khelaifi, le président des champions de France ayant une confiance absolue dans l'attaquant international. Autrement dit, l'idée d'un départ de Kolo Muani d'ici à la fin du mois d'août n'est pas du tout à l'ordre du jour. « J’ai compris que Randal Kolo Muani n'a pas l'intention de quitter le PSG cet été ! On dit qu’il y a « 99 % de chances » qu’il reste. Nasser Al-Khelaifi souhaite qu'il reste. Contrat valable jusqu'en 2028 », précise Florian Plettenberg. Une décision qui va ravir Luis Enrique, l'entraîneur espagnol ayant confirmé plusieurs fois qu'il conservait une confiance absolue dans Kolo Muani. Et certains supporters pensent que désormais l'attaquant aura digéré son transfert et va enfin prouver sa juste valeur.