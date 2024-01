Le PSG va surprendre avec le remplaçant de Mukiele

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En discussion avec le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain ne s’oppose pas au départ en prêt de Nordi Mukiele. Le club de la capitale cherche le successeur de l’international français et pourrait bien trouver son bonheur en Angleterre, plus précisément du côté de Newcastle.

Les informations de Daniel Riolo seraient-elles fondées ? Dimanche dernier, le journaliste de RMC confiait que Nordi Mukiele avait perdu les faveurs de son coach Luis Enrique, non pas à cause de ses performances sportives, mais plutôt en raison de ses sorties en dehors du terrain. Quoi qu’il en soit, l’entraîneur du Paris Saint-Germain n’a pas l’air de s’opposer au départ de son latéral droit. Le club de la capitale discute actuellement avec le Bayern Munich au sujet d’un possible prêt avec option d’achat.

Pour le moment, les dirigeants des deux équipes ne parviennent pas à trouver un accord. Peut-être parce que le champion de France en titre veut d’abord recruter le remplaçant de Nordi Mukiele. Compte tenu des absences dans son secteur défensif, le Paris Saint-Germain a effectivement intérêt à assurer ses arrières. Alors pour compenser un éventuel départ de l’ancien Montpelliérain, la direction francilienne envisage de recruter Kieran Trippier (33 ans), annonce le média HITC.

Trippier à Paris ou au Bayern ?

Newcastle serait disposé à transférer son latéral droit titulaire cet hiver, principalement afin de respecter les règles du fair-play financier en Angleterre. Les Magpies estimeraient également que la recrue estivale Tino Livramento a les épaules pour s’installer dans le onze à la place de l’international anglais. Reste à savoir quel sera le prix réclamé pour le latéral passé par Tottenham et l’Atlético Madrid, et dont le contrat expire en 2025. A noter que Kieran Tripper est également annoncé parmi les cibles du Bayern Munich, qui prépare un plan B en cas d’échec pour Nordi Mukiele. Le destin de ces deux joueurs seraient donc liés pendant ce mercato hivernal.