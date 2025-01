PSG ‍: Donnarumma sort un gros match et interpelle Nasser Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2026, Gianluigi Donnarumma est sur le départ puisque ces derniers jours, la tendance n’était plus à une prolongation de l’international italien. Pourtant de son côté, l’ancien gardien de l’AC Milan se voit bien poursuivre l’aventure dans la capitale française.

Le poste de gardien de but sera l’un des chantiers du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato. Et pour cause, le champion de France en titre envisage sérieusement de mettre fin à l’ère Gianluigi Donnarumma, au club depuis quatre ans. Le PSG a déjà identifié son potentiel successeur en la personne de Lucas Chevalier, qui brille à Lille et qui fait rêver l’état-major parisien. Pour s’offrir le dernier rempart nordiste, Luis Campos doit se débarrasser de Gianluigi Donnarumma, sous contrat jusqu’en 2026 et avec qui des négociations avaient été entamées il y a plusieurs mois pour une prolongation avant que tout soit brutalement mis en stand-by.

🔴🔵 Gigio Donnarumma on his future: “There are many rumours but my priority is to sign new deal at PSG”.



“I feel good here, I feel loved at this club”, told Sky Sport. pic.twitter.com/AvaoZBrDUq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2025

La tendance est donc au départ et pourtant, l’international italien a fait savoir après la victoire renversante du PSG contre Manchester City qu’il se voyait toujours poursuivre sa carrière dans la capitale française. « Beaucoup de gens parlent. Mais la vérité c'est que je me sens bien ici et que tout le monde au club me respecte. Ma priorité est de prolonger mon contrat au PSG » a lancé contre toute attente le gardien italien de 25 ans au micro de Sky Sports, avant de partager son émotion après une telle victoire en Ligue des Champions.

« Cette victoire est pour les supporters et pour l'ensemble du PSG. On a donné beaucoup d'énergie, vous l'avez vu sur le terrain. L'équipe a fait un grand match et c'est une victoire méritée » s’est emballé le gardien parisien, qui espère vivre encore de nombreuses émotions avec les Bleu et Rouge à l’avenir. Reste maintenant à voir si Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique changeront d’avis au sujet de Gianluigi Donnarumma, grand bonhomme de la victoire parisienne face à Manchester City avec plusieurs arrêts déterminants, notamment en première mi-temps.