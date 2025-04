Onana jouera contre l'OL, il a tranché

Le cas d’André Onana fait grincer des dents du côté de Manchester United. Mis de côté ce week-end face à Newcastle, le portier camerounais pourrait être de retour ce jeudi face à Lyon. Une certitude pour Roy Keane.

Hors groupe pour cette 32e journée de Premier League, André Onana vit une semaine particulière. D’abord cartonné par Nemanja Matić avant le quart de finale aller d’Europa League à Lyon, l’ancien de l’Inter a ensuite été fautif sur l’ouverture du score de l’OL. Ce week-end, le gardien des Lions Indomptables a été laissé au repos par son entraîneur, Ruben Amorim. Une mise à l’écart qui n’a pas empêché Manchester United de couler à Newcastle (4-1). Une boulette d’Altay Bayındır, gardien remplaçant, relance le débat sur une possible titularisation d’Onana en coupe d’Europe. Interrogé à ce sujet, l’ancien joueur aux 480 matchs sous le maillot des Red Devils, Roy Keane pense que le portier camerounais devrait retrouver sa place jeudi.

57 - Altay Bayindir attempted 57 passes today, the most by a goalkeeper on their first Premier League start on record since 2003-04. However, he only completed 27 of those pass attempts (47.4%). Difficult. pic.twitter.com/gDwNSRGToh