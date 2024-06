Poutine confisque son passeport, ce gardien du PSG chambre la presse

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cible n°1 du PSG au poste de gardien de but cet été, Matvey Safonov n’est pas certain de pouvoir rejoindre la France en raison d’un problème judiciaire qui l’interdit pour l’instant de quitter la Russie.

Annoncé comme la première recrue du mercato estival du Paris Saint-Germain, le gardien Matvey Safonov est en stand-by. La presse russe a révélé samedi que le dernier rempart de Krasnodar (25 ans) n’était pas autorisé à quitter le territoire. Matvey Safonov a été condamné en février dernier à verser 640.000 euros à son ancienne épouse, ce que le gardien ciblé par le PSG n’a pas fait. Mauvaise idée dans le pays dirigé par Vladimir Poutine puisque Matvey Safonov a été condamné une seconde fois ce jeudi par le tribunal, qui a cette fois décidé de lui retirer son passeport en raison d’une « dette importante » à verser.

PSG : Poutine claque la porte, Safonov condamné https://t.co/xrz949mqSO — Foot01.com (@Foot01_com) June 8, 2024

Des « rumeurs » selon le gardien de l’équipe nationale de Russie, qui a fermement démenti les informations récentes à son sujet dans les médiaux locaux. « Ce ne sont que des rumeurs. Je ne suis pas disposé à en discuter, à confirmer ou à infirmer tout cela. Laissons les différentes publications et journaux le faire. C'est encore plus intéressant de voir ce qu'ils écriront la prochaine fois » a défié Matvey Safonov, qui refuse de confirmer les informations écrites par la presse russe à son sujet. Reste que pour le Paris Saint-Germain, la situation est délicate car le recrutement d’un gardien russe en période de guerre avec l’Ukraine pouvait déjà être un sujet sensible.

Mais avec cette polémique par-dessus, il devient compliqué pour le PSG de concrétiser son intérêt pour Matvey Safonov lors de ce mercato estival. Luis Enrique et Luis Campos avaient pourtant été séduits par le profil du gardien de Krasnodar, qui aurait pu concurrencer Gianluigi Donnarumma selon eux. Il pourrait être nécessaire de trouver un autre gardien si Safonov venait à ne pas être autorisé à quitter la Russie de sitôt.