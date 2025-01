Le PSG veut ce monstre, la Premier League intervient

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Désireux de réorganiser son secteur des gardiens de but l’été prochain, le Paris Saint-Germain a fait de Lucas Chevalier une piste prioritaire. Mais la Premier League, elle aussi intéressée, fait monter les enchères.

Le chantier au poste de gardien de but est particulièrement grand au Paris Saint-Germain. Au cours des dernières années, les différents entraineurs qui se sont succédé ont tous buté sur une concurrence difficilement saine chez les derniers remparts. Cette saison encore, trois joueurs sont susceptibles de prétendre à une place en tant que titulaire. Pour Luis Enrique, il est difficile de trouver le gardien de but idoine et inamovible.

Les prestations de Gianluigi Donnaruma, pourtant numéro 1 dans la hiérarchie, laissent souvent à désirer. Celles de Matvey Safonov ne garantissent pour l’heure pas la tranquillité devant les buts et Arnau Tenas n’est plus du tout envisagé dans l’équation. Des interrogations qui poussent la direction à réfléchir à une nouvelle alternative : un énième recrutement à ce poste. Cette fois, c’est Lucas Chevalier qui est ciblé. Toutefois, le PSG va devoir faire face à la rude concurrence de la Premier League, laquelle fait grimper le prix en flèche.

Lucas Chevalier au PSG ou en Angleterre ?

Selon les récentes informations de Loïc Tanzi pour L’Equipe, le PSG s'intéresse bel et bien à Lucas Chevalier. Le gardien du LOSC est devenu un élément incontournable de la formation de Bruno Genesio et a découvert l’Équipe de France A lors du dernier rassemblement des Bleus. De quoi lui donner une jolie cote, au grand dam du Paris Saint-Germain. Evalué aujourd’hui à 30 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, il pourrait bien coûter beaucoup plus à la direction parisienne. En cause, la présence de clubs de Premier League dans la course.

Plusieurs clubs anglais, comme Tottenham, Manchester United ou Chelsea, surveillent Lucas Chevalier. Sous contrat jusqu'en juin 2027, le portier lillois pourrait bien coûter beaucoup plus cher que les 30ME estimés. Quant au PSG, la direction ne veut pas griller les étapes : il n’y aura aucune offre transmise aux dirigeants lillois tant que Gianluigi Donnarumma ne sera pas parti. Heureusement pour les Parisiens, l’Inter Milan s’intéresse particulièrement au profil de l’ancien de l’AC Milan.