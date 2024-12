PSG ‍: C'est 100ME pour le chouchou de Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Luis Enrique voulait déjà le faire signer l'été dernier, mais Kvaratskhelia est finalement resté à Naples. Sauf que le joueur géorgien n'a toujours prolongé avec le club dirigé par un Aurelio de Laurentiis têtu à l'extrême.

Le propriétaire du Napoli n'est pas du genre à céder facilement, même si cela lui a parfois valu de très gros désagréments. Déterminé à faire venir Romelu Lukaku afin de combler Antonio Conte, Aurelio de Laurentiis s'est montré très très gourmand concernant Victor Osimhen, alors que le PSG et Chelsea convoitaient l'international nigérian. Au point que finalement l'attaquant a finalement été prêté en fin de mercato à Galatasaray, alors que son président exigeait plus de 120 millions d'euros pour celui qui est lié jusqu'en 2026 avec Naples. Mais visiblement, tout cela ne semble pas réellement avoir un réal impact sur la gestion du club qui pointe actuellement à la deuxième place de la Serie A. Car cette fois, c'est le dossier Kvaratskhelia qui prend le même chemin.

Le PSG veut toujours Khvicha Kvaratskhelia

L'été dernier, dans la foulée d'un Euro 2024 réussi avec la Géorgie, Khvicha Kvaratskhelia était la piste numéro 1 du mercato parisien. Luis Enrique avait validé le profil de l'ailier gauche napolitain, mais Antonio Conte avait rapidement mis un stop aux espoirs parisiens, son président évoquant une rapide prolongation de contrat du joueur géorgien avec en échange de cela une grosse hausse de salaire. Sauf que six mois plus tard, Khvicha Kvaratskhelia n'a rien signé et les rumeurs d'un retour du PSG à la table des négociations ressortent du côté du Vésuve. Pour Aurelio de Laurentiis, les choses sont claires, Kvaratskhelia ne partira pas ou alors le club qui veut se l'offrir devra débourser plus de 100 millions d'euros annonce Tuttomercatoweb.

Alors que l'attaquant géorgien de 23 ans à une valeur estimée à 85 millions d'euros, le propriétaire de Naples en exige toujours plus, malgré la jurisprudence Osimhen qui pourrait l'inciter à la prudence. Selon le journaliste italien Antonio Gaito, De Laurentiis souhaite surtout pousser Khvicha Kvaratskhelia et ses agents à signer l'offre de prolongation de contrat avec un salaire de 6 millions d'euros qu'il propose depuis plusieurs semaines en lui faisant comprendre qu'il n'allait pas le laisser partir aussi facilement pour le Paris Saint-Germain ou ailleurs.