PSG ‍: Réunion d'urgence à Naples pour Kvaratskhelia

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Auteur d'un excellent match, et buteur, mardi soir contre l'AC Milan, Khvicha Kvaratskhelia n'a toujours rien éclairci son avenir à Naples. Une réunion a lieu en ce moment entre ses agents et le club italien.

Piste estivale du Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia a démontré avec le Napoli d'Antonio Conte que son président avait bien fait de s'opposer à son départ lors du dernier mercato. Aurelio de Laurentiis avait vu rouge lorsque l'ombre du PSG a commencé à planer autour de l'international géorgien, et le patron de Naples sait qu'il doit faire très attention dans ce dossier, car il est évident Luis Campos maintient le pressing sur les agents du Kvaratskhelia avec une offre salariale conséquente. Lié jusqu'en 2027 avec l'actuel leader de la Serie A, le joueur de 23 ans fait donc l'objet d'une attention toute particulière de son employeur, au point même qu'Il Mattino, le quotidien napolitain, affirme qu'une réunion est prévue ce mercredi entre le directeur sportif de Naples, Giovanni Manna et l'agent du Géorgien pour faire le point, alors que le père du joueur n'a pas caché à plusieurs reprises qu'il appréciait l'intérêt parisien pour son footballeur de fils.

Réunion à Naples, Paris fait toujours peur

Selon le média italien, les dirigeants du Napoli veulent impérativement que Khvicha Kvaratskhelia oublie l'offre du Paris Saint-Germain, et pour cela, il souhaite lui offrir une grosse augmentation de salaire en échange d'une prolongation de contrat. « Son agent a entre les mains l'offre pharaonique du PSG et il n'est pas exclu que le désir de Kvara de quitter la Serie A soit évoqué lors de cette réunion. Compte tenu de la situation, l'entourage de l'ailier géorgien a déjà envoyé un message fort au club : pour moins de 8 millions d’euros par an, Kvara ne signera pas la prolongation. La possibilité qu'il quitte Naples à la fin de la saison n’est pas définitivement éloignée », précise, sur Tuttomercatoweb, Paolo Lora Lamia. Du côté du Paris Saint-Germain, on n'a jamais évoqué frontalement un intérêt pour Khvicha Kvaratskhelia, mais on sait que Luis Enrique apprécie énormément le profil du joueur géorgien. Et Nasser Al-Khelaifi est prêt à suivre son entraîneur sur ce dossier.