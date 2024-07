PSG ‍: Al-Khelaïfi vire Fabian Ruiz et ramène De Jong, Luis Enrique aux anges

Dans : PSG.

En quête d’un milieu de terrain, le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur un profil précis. Pour faciliter la transaction, le PSG est prêt à boucler un échange de bons procédés avec ce géant européen.

Le Paris Saint-Germain a repris l’entraînement ce 15 juillet avec une seule recrue, et à un mois de la reprise de la Ligue 1, le temps commence à presser pour le PSG. Luis Enrique attend des renforts à tous les postes, surtout au milieu du terrain car l’entraîneur espagnol s’est plaint à plusieurs reprises du matériel qu’il avait à sa disposition l’an dernier. Selon les informations du média El Nacional, le PSG n’est plus intéressé par Nicolo Barella et Bruno Guimarães et a jeté son dévolu sur Frenkie De Jong, le joueur du FC Barcelone. Le Barça fait toujours face à des problèmes d’argent et en cas d’offre satisfaisante, les Blaugrana ne pourront pas s’opposer au départ de leur joueur présent au club depuis 2019. Pour faciliter la transaction, la direction parisienne pourrait être tentée de proposer un échange à son homologue espagnol.

Le PSG vise un échange avec le Barça

Pour faire baisser le prix d’achat du joueur néerlandais estimé à 85 millions d’euros par sa direction, le club de la capitale a ainsi envisagé d’inclure Fabian Ruiz dans les négociations. Le PSG veut profiter de l’excellent Euro de l’ancien de Naples (2 buts et 2 passes décisives en 6 rencontres disputées) pour faire partir celui qui n’entretient pas une très bonne relation avec Luis Enrique. En quête de liquidités, le FC Barcelone avait dans un premier temps pour ambition de vendre Ronald Araujo qui est l’une de ses plus grosses valeurs marchandes de l’effectif mais la grave blessure du défenseur central uruguayen durant la Copa América a bousculé les plans de la direction catalane. Le PSG, qui avait justement pensé à recruter Araujo, a dans le viseur De Jong depuis un moment et est prêt à tenter le tout pour le tout afin de l’attirer dans ses filets. Après cinq saisons passées en Espagne, c’est peut-être le moment pour lui de découvrir un nouveau championnat.