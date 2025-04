Le PSG va s'offrir la nouvelle star du foot portugais

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Vitinha, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos, Joao Neves, le Paris Saint-Germain a pris l'accent portugais ces dernières années. Et ce n'est pas fini, car la presse portugaise confirme l'intérêt du PSG pour Rodrigo Mora.

Agé de 17 ans, Rodrigo Mora donne des étoiles dans les yeux des supporters du Portugal. Malgré son jeune âge, le milieu offensif du FC Porto tape déjà à la porte de la sélection nationale, et ce lundi le grand quotidien sportif O Jogo confirme que Roberto Martinez pourrait convoquer Mora pour les prochains matchs de l'équipe du Portugal. Et dans le même temps, le média portugais confirme une rumeur qui circule depuis quelques jours, à savoir que Luis Campos a déjà noué des contacts avec l'entourage de Rodrigo Mora. Le conseiller sportif du Paris Saint-Germain veut faire signer le milieu de terrain du FC porto, et des discussions sont en cours pour savoir si le joueur, qui a un contrat jusqu'en 2027, serait intéressé pour venir au PSG. Et Luis Campos a bel et bien un atout dans les mains.

Le PSG va sortir un joker pour recruter Rodrigo Mora

Fidèle à sa nouvelle politique, les champions de France ne feront pas de folie pour recruter celui qui a fait toute sa courte carrière chez les Dragons, mais utiliseront les armes qu'ils ont dans les mains, à savoir la réussite des joueurs portugais qui ont récemment signé au PSG. « Luis Campos, le directeur sportif des champions de Ligue 1, compte utiliser Vitinha comme un atout dans son opération de charme pour s'assurer la venue le jeune joueur du FC Porto (...) L’ancien Dragon est l'une des idoles de Mora et a direction du club parisien veut utiliser le succès de l'international portugais comme exemple à reproduire avec Rodrigo Mora », explique O Jogo, qui pense que cet argument peut peser lourd si des négociations sont officialisées.

🥶 O alegado interesse do PSG em Rodrigo Mora continua a dar que falar em França e, segundo a edição gaulesa do “Goal”, Luís Campos, diretor desportivo do campeão da Ligue 1, planeia usar Vitinha como trunfo na operação de charme pelo jovem do FC Porto.



Escreve aquele portal… pic.twitter.com/SZ9eaSCHks — +FC Porto (@maisFCPorto) April 13, 2025

Pour l'instant, tout cela en est au stade des supputations, mais le Paris Saint-Germain n'est pas le seul à suivre le milieu offensif de 17 ans du FC Porto. En février dernier, Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, avait également pris des renseignements sur Rodrigo Mora dans la perspective du mercato d'été 2025. Mais forcément, la venue du PSG dans ce dossier risque de faire passer l'OM au second plan.