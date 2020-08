PSG : Cette année c'est la bonne, l'Atalanta pique le mojo de Paris

Dans : PSG.

Dans moins d’une semaine, le Paris Saint-Germain affrontera l’Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des Champions.

Un choc très attendu dans la capitale française, où le doute s’est néanmoins installé au cours des dernières heures. Et pour cause, les pépins physiques se multiplient, et cela commence à devenir très inquiétant pour la formation de Thomas Tuchel. En plus d’Angel Di Maria (suspendu) et de Kylian Mbappé (très incertain), l’Allemand a peut-être perdu Marco Verratti pour ce match, l’Italien étant touché au mollet. Des blessures d’autant plus préoccupantes que selon Adrien Tameze, prêté à l’Atalanta et de retour à Nice cet été, le club de Bergame peut clairement créer la sensation et aller au bout en Ligue des Champions. Le PSG peut trembler…

« Contre le PSG, l’Atalanta jouera sans pression. Elle n’ira pas pour tout fermer, en jouant à 11 derrière, ce n’est pas dans l’esprit de l’équipe. Elle a ses chances et elle va se battre pour gagner ce match. Quel que soit l’adversaire, l’équipe joue comme d’habitude, sans crainte, libérée, car elle sait qu’elle aura des occasions de marquer. L’Atalanta peut aller jusqu’au bout en C1 ! Cette année, il n’y a pas de confrontations aller-retour, c’est une opportunité pour tout le monde. Et cette partie de tableau est beaucoup plus ouverte » a commenté dans Le Parisien Adrien Tameze, pour qui le Paris Saint-Germain devra impérativement être à fond pour espérer battre cette équipe de l’Atalanta Bergame. Car malgré l’absence de son meilleur joueur Josip Ilicic pour des raisons personnelles, la formation de Piero Gasperini, troisième de Série A derrière la Juventus Turin et l’Inter Milan cette saison, reste redoutable…