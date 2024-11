Menacé par le PSG, Reims s’exécute avant le mercato

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Prêté sans option d’achat par le Paris Saint-Germain cet été, le jeune Gabriel Moscardo n’a toujours pas fait ses débuts en compétition avec le Stade de Reims. Agacé, le club de la capitale sera peut-être rassuré par l’apparition de son milieu brésilien en amical.

On aurait presque tendance à l’oublier, mais le Stade de Reims possède un joueur du Paris Saint-Germain dans son effectif. Il s’agit bien sûr de Gabriel Moscardo qui n’a pas eu l’opportunité de s’illustrer depuis la conclusion de son prêt. Cette saison, le milieu de 19 ans n’a toujours pas joué en compétition. Son absence des terrains était d’abord liée à une blessure à la hanche qui l’avait handicapé jusqu’en octobre. Puis le Brésilien a passé son temps sur le banc des remplaçants. De quoi agacer le Paris Saint-Germain qui envisage de prendre une mesure radicale.

Moscardo a enfin joué et marqué

Inquiet pour l’évolution de son jeune talent, le club de la capitale pense à interrompre le prêt sans option d’achat de Gabriel Moscardo. L’idée serait de lui trouver une nouvelle destination pour enfin s’aguerrir en deuxième partie de saison. L’information n’a sûrement pas échappé au Stade de Reims. Conséquence ou hasard du calendrier, l’ancien joueur du Corinthians a fait ses débuts avec les Rémois mercredi lors d’un match amical remporté (2-0) contre l’Olympique Charleroi (D3 belge). Une rencontre durant laquelle Gabriel Moscardo a fait trembler les filets sur penalty.

Premières minutes avec le @StadeDeReims et 1er but en match amical pour Gabriel Moscardo devant l’Olympique #Charleroi (D3 belge). #SDROCC (1-0 à la pause). pic.twitter.com/59wYsvrri9 — Stade de Reims infos (@SDRInfos) November 13, 2024

Suffisant pour rassurer le Paris Saint-Germain ? Difficile à dire. En tout cas, le club champenois compte toujours sur le Parisien. « Il est dans la concurrence, expliquait récemment l’entraîneur rémois Luka Elsner. Il a été pénalisé par une blessure très tôt sans avoir fait vraiment de préparation, et il y a aussi un côté adaptation à la Ligue 1 et à l’intensité des duels. Même s’il n’est pas encore apparu, il représente aujourd’hui une ressource pour le club. Il évolue, et on espère rapidement pouvoir le mettre en situation de montrer toute l’étendue de son talent. Le temps viendra et je suis plutôt confiant sur ça. » L’hiver dernier, le Paris Saint-Germain avait misé 20 millions d’euros sur Gabriel Moscardo.