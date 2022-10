Le PSG déloyal, Mbappé libre de partir ?

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Suite aux récentes révélations de Mediapart sur les méthodes présumées utilisées par le service communication du PSG pour harceler Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux, le club de la capitale se retrouve dans la tourmente. L'attaquant français pourrait encore plus enfoncer Paris en saisissant la justice. Il en a en tout cas la possibilité.

Alors que des rumeurs laissent entendre que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dès cet hiver, une polémique vient enfler cette idée de départ de l'attaquant de club de la capitale. Selon une enquête menée par Mediapart, le PSG aurait utilisé des faux comptes et des comptes automatiquement créés sur les réseaux sociaux afin de nuire à la réputation de plusieurs personnalités du football dont Kylian Mbappé. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire du PSG serait donc victime d'insultes par son propre club. Si l'affaire s'avère être véridique, Mbappé prendra probablement une décision très forte sur son avenir et selon l'avocate spécialisée dans le droit du sport, Tatiana Vassine, le joueur de 23 ans aura tout le loisir de mettre un terme à son aventure parisienne qui doit normalement prendre fin, seulement en 2025.

Mbappé pourrait rompre son contrat au PSG

« Chacune des parties liées par un contrat de travail est soumise à une obligation de loyauté qui est l’équivalent de l’obligation de bonne foi existant dans tous les contrats. Cette obligation requiert que le salarié, comme l’employeur, exécutent leurs obligations l’un envers l’autre de manière loyale, et évidemment sans nuire à l’autre. Les joueurs professionnels sont liés à leur club par un contrat de travail à durée déterminée. Ce type de contrat ne peut être rompu que dans des cas précis comme la faute grave. Si elle était avérée et imputable à l’employeur, donc le club, ce serait, à mon sens, suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat » a expliqué Tatiana Vassine au micro de RMC Sport. L'avenir du champion du monde au PSG est de plus en plus incertain.