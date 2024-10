Lucas Chevalier au PSG, ça va devenir urgent

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, Lucas Chevalier a été le grand bonhomme de la victoire de Lille face au Real Madrid (1-0) lors de la deuxième journée de Ligue des Champions. Le contraste entre la performance du gardien français avec celle de Gianluigi Donnarumma lors de la défaite du PSG à Arsenal est énorme.

Cette semaine, les clubs français ont connu des fortunes diverses en Ligue des Champions. Brest et Lille ont gagné face à Salzbourg et le Real Madrid, deux véritables exploits, pendant que le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à faire déjouer les pronostics contre Arsenal. Dans chacune de ces trois rencontres, un facteur a été déterminant : le gardien. Bizot et Chevalier ont réalisé une performance XXL pendant que Donnarumma a plombé son équipe à Arsenal. Fautif sur les deux buts inscrits par les Gunners, le gardien italien continue d’afficher des limites très inquiétantes dans les cages du PSG.

Chevalier, le gardien parfait pour le PSG ?

Le contraste avec la performance majuscule de Lucas Chevalier contre le Real Madrid est obligatoirement soulignée. Le gardien formé au LOSC a réalisé un match colossal face aux Merengue en repoussant plusieurs ballons chauds, y compris dans les dernières minutes de la rencontre. La comparaison entre Donnarumma et Chevalier peut donner quelques maux de têtes à Paris, où le journaliste Romain Beddouk a reconnu que le parallèle était gênant.

« Hier à Lille, celui qui a tout changé, c'est Lucas Chevalier. Il a fait un match fou, il a écœuré les attaquants, il a fait 3 parades impressionnantes dans les 10 dernières minutes dont une réflexe dingue. Bref il a permis au LOSC d’abord de préserver la victoire. La différence avec Donnarumma est frappante. Lucas Chevalier a été important et déterminant dans un grand match de Ligue des Champions alors que Lille n’était pas favori… quand Donnarumma donne littéralement le premier but à Arsenal. Je n’ai pas changé d’avis : malgré tous ses défauts il est difficile de trouver un gardien qui soit meilleur que Donnarumma et disponible pour venir à Paris. Lucas Chevalier pourrait être LA solution » a lancé le journaliste de France Bleu Paris, qui commence à sérieusement se demander si Lucas Chevalier n’est pas le gardien idéal pour le PSG à l’avenir.

Gianluigi Donnarumma va vite devoir se ressaisir et briller en Ligue des Champions s’il ne veut être éjecté l’été prochain. Car le PSG pourrait se décider à investir sur Lucas Chevalier, même s'il faudra voir si le LOSC sera vendeur et si le gardien français sera intéressé à l’idée de rallier le capitale française.