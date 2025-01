Le recrutement de Kvaratskhelia expliqué, Barcola fait trembler le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Muet depuis de longues semaines, Bradley Barcola a enfin retrouvé le chemin des filets mercredi soir lors de la victoire du PSG contre Espaly. Touché par les critiques, l’international français a répondu avec une phrase lourde de sens.

En grande forme lors du début de saison, Bradley Barcola avait inscrit 10 buts lors des 11 premières journées de Ligue 1. Mais depuis le déplacement à Angers début novembre, l’international français est en grande difficulté. Incapable de retrouver le chemin des filets, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1, l’ancien attaquant de l’OL a profité du déplacement du Paris Saint-Germain à Espaly en Coupe de France ce mercredi pour retrouver la sensation du buteur. Interrogé sur sa grosse méforme à l’issue de la qualification parisienne pour les 8es de finale de la Coupe de France, Bradley Barcola a calmé les haters, rappelant que les footballeurs étaient des hommes comme les autres, avec leurs problèmes, ce que les consultants et observateurs ont parfois tendance à oublier.

Moment magique grâce à @beinsports_FR pour Driss, ce supporter à mobilité réduite qui a vu Barcola interrompre son interview afin d’échanger avec lui. Regardez son sourire, la définition du bonheur ❤️💙 pic.twitter.com/WkbSg85FdC — La Source Parisienne (@lasource75006) January 15, 2025

« Il y a des moments comme ça. Dans la vie, on peut ne pas être bien, il n’y a pas que le foot dans la vie » a glissé l’attaquant de 22 ans, avant de conclure. « Je traverse des moments un peu plus difficiles que d’autres, j’essaie de me remettre à fond dedans et de penser à 100 % au football et me donner à fond pour retrouver ce niveau-là » a fait savoir Bradley Barcola, sous-entendant assez clairement qu’il a rencontré des problèmes personnels et donc extra-football au cours des dernières semaines. Une prise de parole nécessaire alors que l’on a parfois tendance à oublier que les footballeurs peuvent avoir leurs soucis et que tout ne se résume pas à ce qu’il se passe sur le rectangle vert.

Espérons en tout cas pour Bradley Barcola et pour le PSG que le but de l’international français dans le money-time face à Espaly ce mercredi en Coupe de France redonne au joueur formé à l’OL un grand coup de boost pour la suite de la saison. En tout cas, cette confidence peut aussi permettre de comprendre pourquoi le PSG vient de recruter Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples, histoire aussi de faire souffler son ailier gauche.