PSG ‍: 30 buts, Dembélé est dopé à la Rolex

Par Hadrien Rivayrand

Ousmane Dembélé réalise une très grande saison avec le PSG. Le champion du monde 2018 a encore un énorme objectif à atteindre s'il veut gagner un cadeau XXL.

Le PSG peut compter sur un grand Ousmane Dembélé depuis le début de la saison. L'ancien du Barça est libéré depuis le départ de Kylian Mbappé et empile les buts. Le club de la capitale aura plus que jamais besoin de lui la semaine prochaine à Anfield pour éliminer Liverpool en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ousmane Dembélé parait plus motivé que jamais pour marquer les esprits et faire gagner son équipe. Il faut dire qu'un beau cadeau pourrait l'attendre. Il y a quelques semaines, Dembouz indiquait en effet avoir fixé un total de buts avec ses proches pour remporter une montre : « J'ai un défi avec mes amis ! Il y a quelque chose à gagner en plus. Des Patek et des Rolex ! Donc j'espère que je vais mettre beaucoup de buts ».

Dembélé n'est plus très loin

On sait désormais combien de buts devra mettre Ousmane Dembélé pour toucher son cadeau : 30 ! C'est en tout cas une information donnée par L'Equipe ces dernières heures. Pour le moment, l'ancien du Stade Rennais en est à 26 buts inscrits toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Il devrait très certainement pouvoir atteindre la barre des 30 buts et valider son pari. A noter également que ce pari est évolutif. Si le Parisien dépasse les 30 buts d'ici à la fin de saison et atteint le second palier, alors le prix de la montre qu'il aura changera et montera en gamme. Ousmane Dembélé sait ce qu'il lui reste à faire pour valider son cadeau. Et cela fera les affaires du Paris Saint-Germain, pas verni mercredi soir dernier au Parc des Princes face à Liverpool et qui a besoin de retrouver de l'efficacité pour éliminer des Reds qui semblent plus que jamais à leur portée.