Kimpembe viré poliment par le PSG ‍?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Absent des terrains depuis près de 530 jours, Presnel Kimpembe a compris que la concurrence était devenue énorme au PSG. Et Luis Campos ne ferme pas la porte à son départ.

Soldat de tous les combats avec le Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe enchaîne les galères physiques XXL et il n'a plus joué depuis quasiment deux ans. Pourtant, cela n'a pas empêché le club de la capitale de prolonger son contrat en décembre dernier, le défenseur de 28 ans étant désormais lié avec le PSG, où il a été formé, jusqu'en 2026. Une vraie preuve de confiance de la part de ses dirigeants, même si ce samedi Le Parisien révèle que Luis Campos n'est pas du tout opposé à un départ de Presko.

En faisant signer Willian Pacho, qui est un concurrent de plus en défense, les champions de France envoient le signal à Presnel Kimpembe qu'il va devoir revenir avec une motivation décuplée s'il veut retrouver un peu de temps de jeu au sein de l'effectif mis à la disposition de Luis Enrique. De quoi peut-être décider le défenseur international à partir ? Pas vraiment.

Kimpembe motivé comme jamais au PSG

Notre confrère francilien le précise, Luis Campos laisse la porte grande ouverte à un départ de Presnel Kimpembe et « cet été quelques clubs sont venus aux renseignements mais surtout pour prendre des nouvelles de la santé du joueur ». Autrement dit, et c'est un peu logique, personne ne se bouscule pour un joueur dont le talent n'est pas remis en cause, mais au physique très fragile...et au salaire colossal. Car le joueur parisien touche tout de même un peu plus de 7 millions d'euros par an et forcément aucun club en dehors du PSG ne peut s'aligner sur ce tarif. Cela tombe bien, car Marc Mechenoua le confirme, malgré l'énorme concurrence à son poste, encore plus depuis la signature de Pacho, Presnel Kimpembe ne veut pas quitter le Paris SG. « Kimpembe, lui, ne pense pas à un autre club que le PSG. Il veut rester et se battre comme il a souvent dû le faire tout au long de sa carrière. Mais compte tenu de sa situation physique, de la concurrence rude et d’un manque de polyvalence, il sait qu’il part de plus loin. Pas de quoi démotiver un garçon dont les capacités de résilience sont au-dessus de la moyenne », confirme le journaliste du Parisien.