Kane connaît la faiblesse du PSG, Donnarumma est visé

Ce mardi soir en Ligue des champions, le PSG se déplace sur la pelouse du Bayern Munich. Les Bavarois attendent les Franciliens de pied ferme et ont déjà un plan en tête pour faire tomber les hommes de Luis Enrique.

Le PSG et le Bayern Munich ont plus que jamais besoin de points en Ligue des champions. Les deux formations rivales s'affrontent ce mardi soir à l'Allianz Arena. Les Bavarois sont en bonne forme ces dernières semaines. De quoi leur donner de la confiance avant de recevoir le Paris Saint-Germain. Les hommes de Vincent Kompany connaissent en plus les défauts parisiens. Outre le manque d'efficacité, la solidité du portier du PSG est aussi concernée. Ce n'est pas Harry Kane qui dira le contraire. Ces dernières heures en conférence de presse, l'international anglais en a dit plus sur le plan du Bayern Munich pour battre le club de la capitale.

Harry Kane ne fera aucun cadeau au PSG et à... son gardien

« Ça va être un match très compliqué. C’est une grande équipe. Ils jouent avec beaucoup de stars et cherchent à dominer avec de la possession. On va essayer de prendre le contrôle du ballon. On va faire en sorte de les presser, notamment le gardien », a notamment indiqué l'ancien de Tottenham, qui veut faire mal à la défense du Paris Saint-Germain ce mardi. D'autant qu'Harry Kane sort d'un triplé planté face à Augsbourg. Attention à l'excès de confiance tout de même au Bayern Munich, qui compte déjà deux défaites en Ligue des champions. A noter que si Gianluigi Donnarumma devrait bien être aligné face aux Munichois, Matvey Safonov rentre de plus en plus dans la discussion pour venir prendre la place de l'Italien. Ce dernier devra donc faire un grand match à Munich, sous peine de fragiliser encore un peu son statut.