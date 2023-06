Le PSG triche, l'UEFA est complice, l'Espagne enrage

Dans : PSG.

Le PSG est capable de narguer le Real Madrid avec le contrat de Kylian Mbappé, et pourquoi pas une nouvelle prolongation. De quoi agacer les médias espagnols, qui estiment que les comptes parisiens sont trop protégés.

Sauf grande annonce, le bras de fer risque de durer une bonne partie de l’été entre le Real Madrid et le PSG au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé. L’attaquant français est partagé entre son envie de rejoindre un club qui pourra le faire encore grandir, et sa situation contractuelle qui le lie encore une saison avec le club francilien. De leur côté, les propriétaires du Paris SG montrent les muscles et affirment que ce sera soit une prolongation bien rémunérée, soit une vente aussi très lucrative à plus de 200 millions d’euros. Des sommes folles des deux côtés que le Real Madrid a, malgré son statut de club riche et ses dépenses mesurées de ces dernières années, du mal à mettre. Le problème financier est réel, car dans ses discussions avec la Maison Blanche, le clan Mbappé s’est rendu compte qu’il serait difficile pour l’international français d’avoir le même salaire qu’au Paris SG.

L'Espagne épluche les comptes du PSG

Cette capacité financière hors-norme a tendance à agacer en Espagne, où on estime que les dés sont pipés et que cela incite clairement le PSG à conserver son prodige encore au moins un an de plus. Le quotidien AS a ainsi étudié la santé financière du club parisien, et s’étonne que, ni en France avec la DNCG, ni en Europe avec l’UEFA, le PSG ne voit sa situation économique être étudiée et sanctionnée. Les pertes du club dont l’Emir du Qatar est propriétaire sont énormes, mais en ce qui concerne la France, c’est la solvabilité qui importe. A ce sujet, pas de souci donc pour Paris.

Pour Andrés Onrubia, journaliste chez AS, il est en revanche étonnant que l’UEFA et son fair-play financier laissent tranquillement le PSG recruter à son bon vouloir malgré des pertes de plus de 350 millions d’euros, et une masse salariale de 730 millions d’euros. Pour le média espagnol, cela correspond tout à fait au chapitre des « investissements excessifs non équilibrés » qui devraient provoquer une sanction sans équivoque de la part de l’UEFA. Même au niveau de la part des revenus du club dévoués à l’effectif professionnel, le PSG explose tous les quotas. Selon les futurs règlements, cela lui vaudra des points de pénalité en Ligue des Champions en 2025-2026 si cela continue sur cette lancée. Mais ces possibles sanctions dans quelques années font en tout cas enrager de l’autre coté des Pyrénées, où on estime que le PSG a le blanc-seing de la part de l’UEFA pour faire à peu près ce qu’il veut avec ses finances. Et pouvoir ainsi effectuer des offres colossales à Kylian Mbappé pour continuer à l’éloigner du Real Madrid.