Hakimi et le PSG, un accord trouvé

Par Claude Dautel

Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2026, Achraf Hakimi est tout proche d'une prolongation avec les champions de France.

Un peu plus de trois ans après avoir signé au Paris Saint-Germain en provenance de l'Inter, le défenseur international marocain devrait rapidement signer une extension de son contrat. Même si en Espagne certains pensent qu'Achraf Hakimi pourrait rejoindre Kylian Mbappé et revenir au Real Madrid, la réalité est que le joueur de 25 ans a déjà trouvé les termes d'un accord avec le PSG. Ce lundi, Fabrizio Romano confirme que le joueur marocain et les dirigeants parisiens se sont entendus au sujet du salaire futur d'Achraf Hakimi et de la durée de la prolongation de son contrat avec Paris.

🔴🔵🔐 Paris Saint-Germain are advancing on final details of Achraf Hakimi’s contract extension.



It’s almost agreed on salary and length of new deal. pic.twitter.com/NBDUoVZZSm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2024

Il reste encore quelques détails à régler, mais il ne fait aucun doute que le défenseur va prolonger au-delà de 2026. Une opération qui a logiquement été validée par Luis Enrique, l'entraîneur espagnol du PSG n'ayant jamais masqué qu'il était un grand fan d'Achraf Hakimi. Lui aussi dans la dernière ligne droite pour officialiser sa prolongation à Paris, Luis Enrique sait que du côté de Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi, on répond favorablement à toutes ses demandes. Et le dossier Achraf Hakimi était même en haut de la pile.