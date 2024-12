Al-Khelaifi et sa femme, un ancien du PSG disjoncte

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Fantomatique et éphémère attaquant du PSG, Jesé vient se de rappeler au bon souvenir de Nasser Al-Khelaifi en lui décochant une flèche entre les deux yeux.

Recruté au Real Madrid en 2016 pour 25 millions d'euros, Jesé est probablement l'un des plus gros bugs de l'histoire du mercato parisien. Jamais en effet l'attaquant espagnol n'a confirmé tout le bien que les dirigeants parisiens pensaient de lui. Prêté ensuite de club en club, où il enchaînait les flops, Jesé en est désormais réduit à jouer avec le club du Johor Darul Ta'zim, qui comme chacun le sait (ou pas) participe au championnat de Malaisie. Revenant sur ses quatre saisons passées au PSG, celui qui s'est aussi lancé dans une carrière de chanteur admet en vouloir terriblement au président Nasser Al-Khelaifi. Et cela même si ce dernier lui avait offert un salaire plus que confortables durant ses quatre années de contrat avec le Paris Saint-Germain. Pour Jesé, le patron qatari lui a pourri la vie lors de son passage au sein du club de la capitale.

S'exprimant sans filtre sur sa chaîne Youtube, Jesé a balancé ce qu'il avait sur le coeur concernant Nasser Al-Khelaifi, y compris en mélant sa femme à ce dossier. « Je ne sais pas s’il aimait plus ma femme que moi. Ils ne m’ont donné aucune explication. Ils m’ont très mal traité. Là, j’ai réalisé que Madrid est le meilleur au monde en tout. J’avais l’impression d’avoir affaire à un gars milliardaire qui utilise les joueurs comme s’il s’agissait de badges », a lancé le footballeur de 31 ans, qui ne se remet pas en cause alors même que son attitude n'a pas toujours été exemplaire lorsqu'il était au PSG. Loin de là même, puisqu'il a plusieurs fois eu sa chance, mais n'a jamais réussi à convaincre personne, que ce soit au Paris Saint-Germain ou dans les nombreux clubs qui se sont ensuite enchaînés. Sur les 80 buts marqués durant sa longue carrière, Jesé en a marqué presque la moitié en D2 espagnole, et ça ce n'est pas la faute de Nasser Al-Khelaifi.