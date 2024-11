100 ME pour ce prodige de 17 ans, le PSG va craquer

Dans : PSG.

Le PSG figure parmi les prétendants les plus sérieux de Geovany Quenda, international espoirs portugais de 17 ans dont la clause libératoire pour quitter le Sportugal Portugal est fixée à 100 millions d’euros.

A seulement 17 ans, Geovany Quenda est l’un des joueurs les plus courtisés en Europe à son poste. Ailier droit, l’attaquant portugais attire la convoitise de Ruben Amorim, qui aimerait le faire venir à Manchester United après l’avoir lancé au Sporting, mais la concurrence sera rude pour les Red Devils car en Angleterre, Manchester City apprécie également le profil de Quenda. Il y a quelques jours, L’Equipe confiait par ailleurs que le Paris Saint-Germain suivait aussi le joueur, dont les performances récentes ont tapé dans l’oeil de Luis Campos, lequel est toujours très attentif au marché portugais dont il est spécialiste.

Mais pour s’attacher les services de ce prodige, c’est un chèque de 100 millions d’euros qu’il faudra signer au Sporting, soit le montant de la clause libératoire de Geovany Quenda. Un prix énorme, mais le jeu en vaut la chandelle selon Eurosport. « L'état d'esprit du jeune ailier a donc tout pour plaire à Luis Enrique et au PSG, dont le projet tourne désormais autour de jeunes potentiels discrets et studieux, à l'image de João Neves. Le couloir droit parisien, l'un des gros points forts de l'équipe, pourrait être renforcé » détaille le média avant de conclure.

« Les prix pourraient donc exploser mais le PSG a démontré, l'été dernier, qu'il était prêt à faire des efforts importants pour s'offrir les éléments les plus prometteurs d'Europe. Et avec Quenda, il s'offrirait un potentiel immense ». Il n’y a donc plus à hésiter, le Paris Saint-Germain doit foncer sur ce crack avant que Manchester United et Manchester City passent à l’action avec une offre défiant toute concurrence. En tout cas, Luis Enrique et Luis Campos seront certainement d’accord sur l’intérêt de recruter un tel joueur à l’avenir. Reste maintenant à voir si le PSG passera à l’offensive et si oui, à quel moment.