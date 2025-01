Une star à l'OL, Textor demande un effort à la DNCG

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La connexion entre l’OL et Botafogo tourne à plein régime. Après le transfert définitif de Jeffinho, la galaxie Eagle pourrait faire passer Thiago Almada et Luiz Henrique à Lyon… si la DNCG l’accepte.

L’Olympique Lyonnais est peut-être sur le point de réaliser deux énormes opérations sur le marché des transferts avec deux des joueurs les plus prometteurs d’Amérique du Sud. Les Gones sont proches de récupérer Thiago Almada mais également Luiz Henrique, grands artisans de la saison historique de Botafogo, vainqueur du championnat brésilien mais aussi de la Copa Libertadores. Les deux joueurs ont donné leur accord pour rejoindre l’OL et John Textor, propriétaire des deux clubs, est évidemment d’accord pour que ce deal aboutisse. Un obstacle de taille est néanmoins à franchir pour l’homme d’affaires américain : la DNCG, qui a prononcé une interdiction de recrutement à l’encontre de l’Olympique Lyonnais il y a quelques semaines.

Luiz Henrique à l'OL... si la DNCG l'accepte

Dans son édition du jour, L’Equipe indique que pour convaincre le gendarme financier du football français, l’OL va devoir employer les gros moyens. Il est déjà presque acté que des transferts secs de Thiago Almada et de Luiz Henrique en ce mois de janvier ne seront pas validés par l’instance qui régule les finances des clubs, raison pour laquelle l’OL envisage des prêts. « Il faudra aussi que la DNCG valide ces opérations entre les deux clubs de la galaxie Eagle, qui pourraient difficilement prendre une autre forme que des prêts gratuits » confirme notre confrère Régis Dupont.

Dans le cas où l’Olympique Lyonnais parviendrait à dégraisser, l’instance se montrerait sans doute plus clémente et John Textor peut déjà se féliciter d’avoir bouclé les départs de Lopes, Jeffinho et Orban en attendant peut-être Caqueret ou encore Nuamah voire Benrahma. De quoi convaincre la DNCG d’accepter l’arrivée de Luiz Henrique, considéré comme la star montante du football au Brésil ? On l’espère pour le football français et pour l’OL, qui peut réaliser un superbe coup si John Textor arrive à convaincre la DNCG.