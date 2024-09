Textor vise le titre, l'OL n'ose pas le contredire

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor a montré de grandes ambitions en conférence de presse. Les joueurs de l'OL sont beaucoup plus prudents et refusent de dire qu'ils visent le titre de champion de France.

John Textor a fait un show à l’américaine pour résumer l’été de l’Olympique Lyonnais. Des chiffres donnés à la volée et pas forcément vérifiés, des grandes annonces sur la volonté d’aller chercher le titre de champion de France, et une conviction que son projet est sur les bons rails. Un gros élan d’optimisme et de confiance qui a forcément eu une grosse onde de choc, à l’heure où l’OL n’a remporté qu’un de ses trois matchs, et a fait un mercato assez aléatoire à certains postes.

Il laisse Textor parler d'objectifs

Ce discours du président a tout de même eu le don de faire réagir le vestiaire, et en conférence de presse, Moussa Niakhaté a été interrogé pour savoir si le titre était réellement l’objectif du club et des joueurs lyonnais. Le défenseur central acheté plus de 30 millions d’euros cet été n’a pas voulu en dire de trop, mais il a tout de même confié que ses coéquipiers et lui s’étaient bien évidemment fixé des ambitions élevées. « Le président est très ambitieux pour le club. Ce n’est pas à moi de définir les objectifs. Dans le vestiaire, on a nos objectifs, ils sont ambitieux, mais ils vont rester dans le vestiaire. Le but, c'est de tout mettre en œuvre pour rendre les supporters heureux et pour rendre la confiance qu’on a mise en nous. On veut gagner tous les matchs, prendre le plus de points possible, pour aller chercher le plus haut du classement », a livré l’ancien joueur de Nottingham Forrest, qui se livre à un discours beaucoup plus prudent que le propriétaire de l’OL.

En attendant de savoir si Lyon parviendra à gagner tous les matchs, les prochaines rencontres seront décisives après un début de championnat poussif, à l’image des performances de l’international sénégalais qui n’a pas forcément rassuré et se retrouve à la tête de la deuxième pire défense de Ligue 1 derrière Montpellier, avec huit buts encaissé en trois matchs.