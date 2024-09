OL ‍: Le deal Mangala annulé, un agent dénonce Textor

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Quelques mois après son arrivée à l’Olympique Lyonnais, Orel Mangala a été prêté à Everton jusqu’à la fin de la saison. Le milieu de terrain se dirigeait pourtant vers la Fiorentina, révèle un agent, qui s’étonne de l’intervention du propriétaire John Textor.

A quoi joue John Textor ? Depuis son arrivée aux commandes en décembre 2022, les supporters de l'Olympique Lyonnais ont de quoi s’interroger sur la gestion de l’Américain. Le propriétaire du club rhodanien conclut des opérations étonnantes, à l’image du cas Orel Mangala dont le transfert, en comptant le prix de son prêt payant l’hiver dernier, a coûté près de 35 millions d’euros. A la surprise générale, le milieu de terrain devenait ainsi la recrue la plus chère de l’histoire des Gones… Tout ça pour repartir quelques mois plus tard.

✍ @JMangala_8 est prêté sans option d’achat au club anglais d’@Everton jusqu’au 30 juin 2025 🔴🔵



Nous lui souhaitons une très belle saison en Premier League 👊 — Olympique Lyonnais (@OL) August 30, 2024

Cet été, l’international belge a été envoyé en prêt sans option d’achat à Everton, l’écurie anglaise que John Textor tente de racheter. Un mouvement dénoncé par l’agent Giovanni Bia qui pensait conclure le prêt avec option d’achat d’Orel Mangala à la Fiorentina. « Avec Pradè et Goretti (directeur sportif et directeur technique de la Fiorentina, ndlr), j'avais mis sur pied l'opération et les demandes de Lyon ont changé », a raconté l’intermédiaire à Tuttomercatoweb.

Textor a tout stoppé

« Lyon était ouvert à un prêt payant avec option d'achat. Mais le président a ensuite décidé de l'envoyer à Everton et tout a capoté quand on semblait se diriger vers une option d'achat, a-t-il dénoncé. Les montants du prêt avec option d'achat atteignaient au total les 25-30 millions d'euros. Il était quasiment parti pour Florence mais ensuite tout s'est effondré. Si les négociations pourraient reprendre l'été prochain ? Etant donné que le joueur et la Fiorentina s'apprécient, je pense que oui mais cela dépend d'Everton et du chemin qu'ils emprunteront. Mais je le répète, le joueur avait donné son accord à la Viola. » Encore un mystère autour du flop lyonnais.