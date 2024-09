OL ‍: John Textor vire tout le monde, elle n'en peut plus

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le patron de l’Olympique Lyonnais, John Textor fait de plus en plus l’unanimité contre lui chez les observateurs, après un mercato difficile à décrypter cet été et une communication toujours plus étonnante.

Cet été, les supporters de l’Olympique Lyonnais ont vécu un mercato étonnant et frustrant. Tout avait plutôt bien commencé avec les signatures de Moussa Niakhaté et de Georges Mikautadze, mais c’est après que cela s’est gâté. Plusieurs indésirables n’ont pas trouvé de porte de sortie, à l’instar par exemple de Rayan Cherki et d’Anthony Lopes, et des renforts sont arrivés très tardivement avec de gros doutes entourant leurs venues, on pense ici à Warmed Omari mais aussi à Wilfried Zaha. Au-delà du choix des joueurs, la stratégie globale est également au centre des questions après le limogeage de David Friio, moins d’un an après son arrivée au club en provenance de l’OM.

OL : Textor s'enflamme, il vise le titre en L1 ! https://t.co/JoYxcKrwga — Foot01.com (@Foot01_com) September 15, 2024

En interne, le patron de l’OL martèle que son équipe doit viser le titre, et c’est avec cette énorme pression que doit travailler Pierre Sage. Tout cela n’a ni queue ni tête selon Laure Boulleau, qui a profité de la grande rentrée du Canal Football Club pour tirer sur John Textor. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancienne joueuse du Paris Saint-Germain n’y est pas allée avec le dos de la cuillère pour dire tout le mal qu’elle pensait du propriétaire de l’OL. « J’ai la sensation que ce gars-là joue à Football Manager, qu’il est sur sa console de jeu. Il est dans un game où il prend un joueur, il le revend six mois plus tard. Les directeurs sportifs, il en a viré je ne sais pas combien, même en Belgique, ils sont sans cesse sur un siège éjectable » a d'abord lancé la consultante de Canal +, avant de conclure.

Laure Boulleau massacre John Textor

« Il vend un joueur prometteur de la formation (Sarr) pour recruter un autre jeune, du coup la cohérence n’y est pas du tout. Et puis l’argent, c’est du vrai argent, on n’est pas au Monopoly ! Sa conférence de presse la semaine dernière était lunaire. Ce qu’il dit n’a pas de sens, on a l’impression d’être dans une série avec lui. On rigole, mais quand on parle de déficit, ce n’est pas rigolo. La DNCG a un moment va sévir… Les supporters d’Everton peuvent faire des cauchemars s’il arrive là-bas » a lancé Laure Boulleau, très critique à l’égard de John Textor sur l’antenne de Canal +. Une intervention très cash de la part de la consultante de la chaîne cryptée, qui ne manquera pas de surveiller de près les prochains agissements du patron de l’OL, que ce soit sur le marché des transferts ou dans l’organisation du club. Les supporters lyonnais scrutent également tout cela de près, avec un mélange paradoxal entre espoir et inquiétude.