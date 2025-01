Le mercato de l’OL fait exploser de rire l’Italie

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Même s'il est arrivé le jour de l'élimination piteuse contre Bourgoin, Thiago Almada espère bien redonner le sourire aux supporters de l'OL. Sa signature fait en tout cas bien marrer de l'autre côté des Alpes.

Interdit de recrutement avec une masse salariale encadrée mais capable de faire signer un champion du monde, telle est la prouesse que vient de réaliser John Textor avec l’Olympique Lyonnais. Fâché contre la DNCG et globalement contre les instances françaises face à leur méfiance et leurs sanctions contre son club, le propriétaire américain a réussi à contourner le règlement et continue surtout de beaucoup faire parler. Son mercato hivernal en 2024 avait interpellé, permettant au dernier du championnat de devenir européen. Cette fois-ci, c’est sa faculté à recruter quand il n’en a pas le droit qui sidère. Et pas qu’en France.

Textor est un magicien

En Italie, le site d’information TMW a commenté ironiquement la signature de Thiago Almada, prêté gratuitement par Botagofo, un autre club du giron Eagle, et pour qui l’OL ne va visiblement payer le moindre salaire. « Thiago Almada quitte Textor pour rejoindre Textor », s’amuse le média transalpin, tandis que les commentaires sur les réseaux sociaux sous la publication de la Gazzetta dello Sport évoquant cette arrivée sont tout aussi sarcastiques. « C’est facile de faire le mercato comme ça », « un joueur qui vaut 20 millions, ils ne vont même pas le payer », « il pourrait envoyer toute l’équipe de Botafogo championne d’Amérique du Sud vu que c’est la trêve là-bas », « c’est au-delà de la magie ce que fait Textor », ont ironisé les suiveurs du football européen pour qui la multi-propriété donne des solutions toujours plus surprenantes et à la frontière de la légalité aux propriétaires.