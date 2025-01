L'OL vend Benrahma en Arabie Saoudite pour 15 millions

Dans : OL.

Par Alexis Rose

« C’est une éventualité qu’il nous quitte ». Ce dimanche soir, après le match nul de l’OL du côté de Nantes (1-1), Pierre Sage s’était montré fataliste par rapport à l’avenir de Saïd Benrahma à Lyon. À juste titre, puisque le journal L’Equipe annonce que l’international algérien va bel et bien quitter les Gones durant ce mercato hivernal. Arrivé de West Ham en février 2024 en l’échange d’un transfert de 15 millions d’euros, le joueur de 29 ans va partir pour la même somme en début de semaine prochaine. Attendu en Arabie Saoudite ce lundi, Benrahma va effectivement signer dans le club de Neom. Cette formation de deuxième division vient de trouver un accord avec l’OL sur la base d’un transfert de 12 ME plus 3 ME de bonus atteignables facilement.

info ⁦@lequipe⁩

L’OL et Neom ont trouvé un accord ce dimanche pour le transfert de Saïd Benrahma, qui n’est pas entré en jeu à Nantes. Le joueur rapportera 15M€, dont 3M€ sont des bonus facilement atteignables. Il pourrait voyager dès ce lundi. https://t.co/LlGdVnWmeA — hugo (@hugoguillemet) January 26, 2025

Resté sur le banc à Nantes ce dimanche, Benrahma va donc venir renflouer encore un peu plus les caisses de l’OL durant ce marché des transferts après les départs d’Orban (Hoffenheim), Jeffinho (Botafogo) ou Caqueret (Côme). Une bonne nouvelle pour John Textor par rapport à la DNCG, mais une mauvaise pour Pierre Sage, qui voit son effectif se réduire encore un peu plus sans avoir la possibilité de le renforcer en vue de la deuxième partie de saison.