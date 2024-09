L'OL après l'OM, le palmarès effrayant de David Friio

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Vendredi soir, David Friio a été écarté de son poste de directeur sportif de l'OL. Un choix motivé par sa mauvaise gestion du dernier mercato estival. Il faut dire que Friio est un habitué des mercatos onéreux mais peu efficaces.

L'organigramme solide et complet a déjà éclaté à l'Olympique Lyonnais. Début 2024, John Textor avait fini la construction de son équipe dirigeante avec Laurent Prud'homme en président, David Friio en directeur sportif et Matthieu Louis-Jean comme responsable du recrutement. Si les premiers mois ont été encourageants, l'été ne s'est pas bien passé pour l'OL. Le mercato a été onéreux mais surtout désordonné, obligeant les Lyonnais à aller chercher des renforts après le 30 août. Les supporters lyonnais étaient désemparés, John Textor les a entendus. L'Américain a écarté David Friio vendredi soir.

Friio a dépouillé l'OM et l'OL

Une décision forte qui semble indiquer que David Friio était bien le principal décideur du mercato rhodanien. C'est donc à lui que l'on doit le transfert si controversé de Moussa Niakhaté, acheté près de 32 millions d'euros à Nottingham Forest. Un recrutement jugé surpayé par bien des observateurs mais qui est finalement dans la lignée du travail de David Friio à l'OL et à l'OM. Responsable du recrutement à Marseille avant d'occuper le poste de directeur sportif à l'OL en 2024, David Friio a réalisé des dépenses records chez les deux clubs rivaux.

L’Olympique Lyonnais dispense d’activité son directeur sportif, David Friio, dans l’attente d’une décision à venir dans les jours prochains. — Olympique Lyonnais (@OL) September 6, 2024

Le site Sportune a fait le point sur les transferts signés Friio. C'est au directeur sportif déchu de l'OL que l'on doit le transfert le plus cher de l'histoire de l'OM avec Vitinha (32 millions d'euros) et de l'OL avec Moussa Niakhaté cet été. Friio est responsable de 7 des 11 transferts les plus chers de l'histoire des Gones : Niakhaté, Nuamah, Mangala, Fofana, Mikautadze, Benrahma et Orban. A l'OM, en plus du flop Vitinha, on lui doit l'arrivée de Gerson (Flamengo) pour 20,5 millions d'euros et d'Iliman Ndiaye (Sheffield United) pour 17 millions d'euros. Des joueurs qui n'ont pas montré un visage très séduisant sur la Canebière. Mais que dire du visage des comptables lyonnais et marseillais ? Les 10 transferts les plus chers de David Friio ont coûté près de 230 millions d'euros aux deux Olympiques.