L'injustice de l'été, les Lyonnais ne digèrent pas

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Eliminée par l’Espagne en demi-finale, l’Equipe de France a manqué de beaucoup de choses pour espérer mieux dans cet Euro et certains choix de Didier Deschamps posent question. Du côté de l’OL, on ne comprend toujours pas comment la France a pu se passer d’Alexandre Lacazette.

Tout au long de l’Euro 2024, Didier Deschamps n’a pas arrêté de tâtonner avec son secteur offensif. Kylian Mbappé, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani ou encore Olivier Giroud se sont succédés à la pointe de l’attaque de l’Equipe de France et finalement, la bonne formule n’a jamais été trouvée. Pendant ce temps, un certain Alexandre Lacazette prépare les Jeux Olympiques avec l’Equipe de France de Thierry Henry et chez les supporters de l’Olympique Lyonnais, on ne peut pas s’empêcher de penser que le capitaine des Gones n’aurait pas fait tâche à l’Euro.

L'absence de Lacazette à l'Euro toujours pas expliquée

Dans ce marasme offensif, il semble assez évident que le n°10 des Bleus pour les JO aurait eu sa carte à jouer mais pour des raisons assez mystérieuses, Didier Deschamps a préféré tenir Alexandre Lacazette à l’écart du groupe. Une vraie énigme pour le compte 'Les Gones du Virage Nord', toujours choqué par ce choix du sélectionneur de l’Equipe de France. « Maintenant que la compétition de l'EDF s'est achevée, nous sommes en droit de nous questionner sur l'absence de Lacazette dans cet Euro. Les piètres performances de Marcus Thuram et Randal Kolo-Muani ont eu raison de cette élimination en demi-finale. Avec un seul but dans le jeu de toute cette compétition, il était même étonnant de voir cette pauvre EDF aller si loin » estime le compte fan de l’OL sur Facebook, avant de poursuivre.

« Il est indéniable qu'Alexandre Lacazette aurait fait énormément de bien à l'équipe nationale avec des qualités dont l'équipe aurait sans doute tiré un grand profit. Il suffit de voir ses performances sur le terrain et de son expérience pour comprendre que sa non sélection est une grosse erreur. Dans tous les cas, nous souhaitons une très belle campagne de l'EDF aux JO avec Lacazette comme capitaine. En espérant qu'elle nous procure plus d'émotions que cet Euro » a publié le compte, pour qui l’absence d’Alexandre Lacazette à l’Euro ne s’explique toujours pas. Et ce ne sont pas les supporters de l’OL qui vont dire le contraire, eux qui auraient adoré voir leur capitaine défendre les couleurs de la France dans ce championnat d’Europe. Alexandre Lacazette aura maintenant à coeur de prouver durant les Jeux Olympiques que Didier Deschamps a fait une belle erreur en l'ignorant pour l'Euro.