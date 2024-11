Naples veut échanger Osimhen contre un joueur du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Proche de rejoindre le PSG l’été dernier, Victor Osimhen a finalement atterri à Galatasaray, où il est prêté par Naples. Mais entre le buteur nigérian et Paris, ce n’est pas définitivement terminé.

L’été dernier, Luis Campos rêvait de recruter Victor Osimhen au Paris Saint-Germain, après l’avoir fait venir à Lille il y a quelques années en provenance de Charleroi. Les discussions ont duré tout l’été ou presque entre le buteur nigérian et le club parisien et un accord salarial avait été trouvé pour sa venue dans la capitale française. Luis Enrique s’est finalement opposé à ce transfert, jugeant Victor Osimhen incompatible avec sa philosophie de jeu. Mais cette saison, le coach du PSG se rend compte qu’un tel attaquant lui rendrait de fiers services, notamment en Ligue des Champions. C’est ainsi que selon les informations de Napoli Calcio Live, l’entraîneur espagnol du Paris SG pourrait donner son accord pour faire venir Victor Osimhen la saison prochaine.

Un scénario qui convient à Naples puisque dans tous les cas, Antonio Conte ne compte pas sur l’ancien Lillois. Dès le retour de son prêt à Galatasaray, Victor Osimhen sera expédié ailleurs mais pour Naples, l’idée est cette fois de s’en débarrasser définitivement et les dirigeants italiens ont un drôle de plan pour cela. Selon le média italien, Naples rêve d’un échange totalement inattendu entre Victor Osimhen… et Milan Skriniar. Antonio Conte apprécie beaucoup le profil du défenseur slovaque, en manque de temps de jeu au PSG, et dont le départ est régulièrement évoqué en Italie mais plutôt du côté de la Juventus Turin.

Un échange Osimhen - Skriniar à l'étude ?

Avec un atout comme Osimhen dans sa manche, le Napoli espère doubler la Juve et convaincre Paris de lui céder Skriniar. Pour le champion de France en titre, c’est une aubaine car Luis Enrique ne compte plus du tout sur l’ex-capitaine de l’Inter. On imagine cependant assez mal le Napoli accepter un échange sec, sans un supplément d’argent de la part du PSG dans ce deal. Mais cette piste est à creuser pour Luis Campos afin de récupérer un buteur du calibre de Victor Osimhen à moindre coût l’été prochain. Un scénario qui devrait en revanche beaucoup moins plaire aux dirigeants de Galatasaray, qui rêvent eux de pouvoir définitivement s’offrir le buteur nigérian à l’issue de son prêt en juin prochain.