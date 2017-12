Mercato : Griezmann au Barça, ce n'est plus chaud... c'est bouillant

Dans : Mercato, Liga.

Sur le départ lors du dernier mercato, Antoine Griezmann avait décidé de rester fidèle à l’Atlético Madrid en raison de l’interdiction de recrutement de l’équipe de Diego Simeone.

Mais l’été prochain, l’international français devrait bien quitter l’actuel 2e de Liga. Ces dernières semaines, deux clubs reviennent avec insistance pour accueillir l’ancien de la Real Sociedad : Manchester United et le FC Barcelone. Selon les informations de Mundo Deportivo, c’est bel et bien vers le club catalan que « Grizou » se dirige.

En effet, le média espagnol explique que le président du Barça, Josep Bartomeu, s’est « récemment réuni avec la famille de Griezmann pour un déjeuner à Barcelone ». Dans un but, un seul : « apporter la touche finale à l’accord pour un transfert cet été ». Cela ne fait plus aucun doute pour Mundo Deportivo, Antoine Griezmann a donné son aval au FC Barcelone pour un transfert cet été et les deux clubs vont maintenant discuter pour tenter de se mettre d’accord à leur tour. Pour rappel, la clause libératoire du buteur de l’Equipe de France serait redescendue à 100ME en septembre 2017. A ce prix-là et à la vue du marché actuel, cela ressemble presque à une bonne affaire…