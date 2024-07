Deux recrues pour 103 ME, le Bayern déchainé

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le mercato démarre fort au Bayern Munich, qui vient de recruter l’espoir français Michael Olise en provenance de Crystal Palace pour 53 millions d’euros.

De quoi faire du joueur amené à disputer les JO avec la France la troisième recrue la plus chère de l’histoire du club bavarois qui n’hésite plus à dépenser gros désormais. La barre des 100 ME a même été approchée l’été dernier quand Harry Kane a signé pour 95 ME en provenance de Tottenham. La Premier League est décidément un marché de choix pour le vice-champion d’Allemagne, qui a décidé de miser gros sur Palhinha.

Le milieu de terrain portugais va rejoindre le Bayern dans les prochains jours, puisque Sky Deutschland annonce un accord total sur un transfert de 50 millions d’euros avec Fulham. La visite médicale a même déjà eu lieu, ce qui va permettre au Portugais de partir en vacances avec son avenir déjà scellé. Pour le Bayern, c’est tout de même plus de 100 millions d’euros de dépensés en quelques jours afin de renforcer l’équipe désormais dirigée par Vincent Kompany.