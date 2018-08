Mercato : Il n'y a pas que l'OM qui voulait Balotelli en L1 !

Dans : Mercato, OGCN, OM, OL, Monaco.

Dans une interview accordée au site officiel de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère a de nouveau évoqué le dossier Mario Balotelli.

Et à la surprise générale, le président azuréen a révélé qu’il n’y avait pas que l’Olympique de Marseille qui avait discuté avec l’international italien en Ligue 1 durant le mercato. Au vu des conditions salariales du joueur, on imagine que seul Paris, Lyon ou Monaco étaient en mesure de s’aligner sur la proposition XXL de l’OM, qui proposait un salaire historique à l’ancien attaquant de Manchester City…

« Il a notamment eu une très, très grosse offre financière qui venait de Chine. Peu de personnes auraient refusé. Lui a décliné aussitôt, en disant que sa seule priorité était de jouer au foot dans un championnat de très haut niveau, et idéalement de disputer de nouveau une Coupe d’Europe. Le challenge sportif proposé par l’OM, ajouté aux conditions financières, l’ont intéressé. Donc avec notre accord, il a discuté avec Marseille et visité leurs installations. Mais également avec d’autres clubs français et étrangers » a confié Jean-Pierre Rivère, toujours mystérieux dès lors qu’il s’agit du mercato de l’OGC Nice. Reste que finalement, Super Mario va poursuivre sur la Côte d’Azur, malgré l’absence de Ligue Europa, comme le club niçois l’a confirmé lundi.