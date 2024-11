L1 ‍: Menacé d'être viré, DAZN n'a pas peur

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Nouveau diffuseur de la Ligue 1, DAZN peine pour le moment à convaincre. Le média est bien loin de son objectif d'abonnés et pourrait donc claquer ou être mis à la porte plus tôt que prévu.

Sur le papier, DAZN a acquis les droits de la Ligue 1 sur la période 2024-2029. Mais pour arriver si loin, il faudra que le média puisse avoir le nombre d'abonnés suffisant. Selon L'Equipe, DAZN aurait actuellement près de 500 000 fidèles et souhaiterait encore un million de nouveaux venus supplémentaires en un an. Un objectif quasiment impossible à atteindre. De quoi imaginer le pire ? C'est bien possible. Dans un an, DAZN aura d'ailleurs un rendez-vous de la plus haute importance avec la Ligue de Football Professionnel, dans le but de décider si oui ou non, il peut continuer à diffuser la Ligue 1. Pour rappel, cette clause de sortie a été négociée par les clubs de l'élite et est activable par la LFP ou DAZN si les 1,5 million d'abonnés ne sont pas atteints.

DAZN et la LFP, le rendez-vous qui changera tout

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DAZN France (@daznfr)

L'Equipe rajoute que, même si les doutes sont grands concernant la pérennité de DAZN comme diffuseur de la Ligue 1, le média refuse pour le moment de paniquer. Le but est de continuer à grandir et signer de nouveaux collaborateurs, tout en mettant de côté la possibilité d'activer sa clause de départ. Cependant, si la LFP voyait les choses sous un autre angle, DAZN n'aurait pas d'autre choix que d'accepter la sentence et de se retirer... Assurément un nouveau drame pour le football français, alors que son économie avait déjà été affectée par un autre fiasco, celui de Mediapro il y a quelques années. La période Covid avait rajouté une couche XXL pour certaines écuries de Ligue 1. DAZN a donc intérêt à avoir les épaules solides.