Lens scelle l'avenir de Will Still

Dans : Lens.

Par Quentin Mallet

Auteur d’une saison plus ou moins satisfaisante depuis son arrivée au RC Lens, Will Still est parvenu à convaincre la direction du club forézien de le laisser poursuivre l’aventure la saison prochaine.

Le départ de Franck Haise a laissé un grand vide au RC Lens. L’entraineur parti à l’OGC Nice a réalisé de véritables prouesses avec les Sang et Or, passant de la Ligue 2 à la Ligue des champions en un rien de temps. Le tout, avec une ferveur populaire reconnue. C’est sur ces bases-là que Will Still est arrivé l’été dernier en récupérant un lourd héritage. Jeune entraineur prometteur, capable de réaliser lui aussi de belles choses comme attesté au Stade de Reims, il réalise jusqu’à présent une saison assez satisfaisante, considérant tous les obstacles liés à la construction de son effectif. Dans un désir de continuité et de progression logique, la direction lensoise veut poursuivre l’aventure avec l’entraineur anglo-belge la saison prochaine.

Will Still, se queda

Oui, l’envie du board lensois est de conserver Will Still. #RCLens https://t.co/StzMfpwgrl — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) April 1, 2025

Le 10 juin dernier, Will Still s’était engagé pour trois saisons avec le RC Lens. Selon toute vraisemblance, il devrait continuer à honorer son bail la saison prochaine. A l’heure où certaines rumeurs ont fait état d’un possible départ à l’issue de l’exercice en cours, Mohamed Toubache-Ter affirme qu’il n’en est rien. « Will Still sera toujours là la saison prochaine ? Oui, l’envie du board lensois est de conserver Will Still », a déclaré l’informé utilisateur de X.

Reste à savoir s’il acceptera de continuer l’aventure dans ces conditions. A l’origine, il avait signé à Lens pour vivre des soirées européennes, mais il a rapidement déchanté en voyant ses dirigeants vendre certains des meilleurs éléments du club. Avec la situation financière traversée par le RC Lens - et bien d’autres clubs français -, le prochain mercato estival ne sera probablement pas meilleur que les dernières fenêtres.