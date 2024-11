Black Friday chez DAZN, les supporters sont sans pitié

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Mécontent de son nombre d’abonnés, DAZN continue de baisser son prix. Le principal diffuseur de la Ligue 1 propose une nouvelle réduction à l’occasion du Black Friday. Mais le geste n’a pas l’air de séduire les supporters toujours remontés contre la plateforme de streaming, ou tout simplement habitués au piratage.

Les premiers abonnés à DAZN l’ont mauvaise. Et pour cause, le partenaire de la Ligue de Football Professionnel ne cesse de baisser son prix. On est bien loin des 39,99 euros par mois un temps demandés aux amateurs de football pour suivre la Ligue 1. Le principal diffuseur du championnat français, conscient que son objectif semble inaccessible, se voit contraint d’écouter les critiques sur ses tarifs jugés trop élevés. Alors à l’occasion du Black Friday, DAZN a annoncé une nouvelle promotion plus adaptée aux portefeuilles des Français.

DAZN à 14,99 euros par mois

Cette fois, la plateforme de streaming, dont la dernière réduction était à 19,99 euros, ne demande que 14,99 euros par mois. Une offre disponible à partir de ce vendredi, et ce jusqu’à lundi. Suffisant pour enfin séduire massivement les amateurs de Ligue 1 qui boycottent le diffuseur ? Non, si l’on en croit les premières réactions sur les réseaux sociaux. Alors que les clubs font la publicité de cette offre auprès de leurs supporters, leurs réponses ne laissent aucune place au doute.

🚨 Le Black Friday, c’est aussi sur DAZN !



Du 29 novembre au 2 décembre, bénéficiez d’une offre exceptionnelle sur l’abonnement Unlimited à seulement 14€99/mois pour un engagement de 12 mois.



Ne manquez rien du Racing et de la @Ligue1 ! ⤵️ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) November 29, 2024

« Non, merci », « jamais de la vie », ou encore « non toujours pas », peut-on lire sous la publication de Strasbourg. Les raisons sont simples, ces fans restent marqués par les tarifs initialement proposés par DAZN. « Fallait respecter les supporters », a en effet expliqué un internaute, tandis qu’un autre utilisateur a totalement assumé sa préférence pour la voie illégale toujours moins chère. « Non merci chef ça marche bien sur Telegram », a-t-il lâché. A noter que cette dernière réduction de DAZN implique un engagement d’un an, et donc des paiements pendant l’intersaison.