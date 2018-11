L1 : Direction l'OL ou l'OM pour Ancelotti ? Il ne dit pas non

Dans : Ligue 1, OL, OM, Serie A.

Entraîneur de Naples depuis cet été, Carlo Ancelotti fait l’unanimité en Italie et son début de saison très réussi avec le club transalpin prouve qu’il est toujours l’un des meilleurs techniciens européens. Néanmoins, le « Mister » n’est pas du genre à rester dans ses clubs plus de deux ou trois saisons et donc forcément, il n’est pas difficile de l’imaginer sur un autre banc dans un futur assez proche. Pourquoi pas en Ligue 1, un championnat qu’il connaît bien pour avoir déjà entraîné le Paris Saint-Germain ?

Interrogé par Téléfoot sur une éventuelle arrivée dans un club tel que Lyon ou Marseille, Carlo Ancelotti ne s’est fermé aucune porte. De quoi laisser rêveur quelques supporters des deux clubs français… « Revenir entraîner en France ? Je me suis toujours senti bien en France. Il n’y aurait pas de problème à revenir. L’OL ? L’OM ? Tout est possible » a confié l’entraîneur italien, qui garde visiblement un bon souvenir de son passage au Paris Saint-Germain, et pour qui retravailler en France est tout-à-fait possible. A condition de lui proposer un projet béton…