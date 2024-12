Le PSG va miser 30 ME sur un flop français

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Guidé par sa politique de recrutement, le Paris Saint-Germain aurait repéré un jeune talent français dans la capitale italienne. Le club francilien s’intéresserait à l’ailier de la Lazio Loum Tchaouna, pourtant peu utilisé depuis son arrivée chez les Biancocelesti cet été.

Après le cas Mohamed Salah, plus proche d’une prolongation de contrat à Liverpool que d’une arrivée au Paris Saint-Germain, d’autres entourages de joueurs pourraient être tentés d’utiliser le champion de France en titre pour leurs propres intérêts. On serait tenté de croire à cette hypothèse en découvrant l’information publiée par Fichajes. D’après nos confrères, le club de la capitale suit attentivement la progression de Loum Tchaouna (21 ans).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @l.tchaouna

Nos confrères espagnols rappellent que l’attaquant polyvalent de la Lazio correspond au projet du Paris Saint-Germain basé sur le recrutement de jeunes talents prometteurs. On apprend même que la direction francilienne serait prête à miser gros sur le Français. Le site parle d’une possible proposition à hauteur de 30 millions d’euros. Bien évidemment, la version paraît peu crédible étant donné le statut de Loum Tchaouna. Recruté pour 8 millions d’euros cet été, l’ancien joueur de la Salernitana ne s’est absolument pas imposé dans la capitale transalpine.

Une rumeur peu crédible

Pour sa seule et unique titularisation en Serie A cette saison, c’était contre le Milan AC (2-2) le 31 août, l’entraîneur Marco Baroni l’avait sorti dès la mi-temps. L’attaquant formé au Stade Rennais profite surtout de la Ligue Europa pour accumuler du temps de jeu. Alors bien sûr, il est précisé que la Lazio serait déjà prête à le vendre en cas d’offre aussi généreuse du Paris Saint-Germain. Mais on voit mal comment les dirigeants parisiens pourraient penser à offrir une telle somme pour un jeune certes prometteur, mais qui est loin d’avoir confirmé au plus haut niveau. Il serait même étonnant que le nom de l’international Espoirs tricolore (4 sélections) apparaisse dans la short list du conseiller Luis Campos.