Ce buteur XXL lui manque, l’OM doit attendre 3 mois

Dans : OM.

Par Corentin Facy

On a tendance à l’oublier, mais l’OM a perdu l’un de ses attaquants dès le début de la saison. Victime d’une rupture des ligaments croisés à Brest lors de la première journée, Faris Moumbagna manque à Roberto De Zerbi.

Cet été, l’Olympique de Marseille a rebâti son effectif en profondeur et le secteur offensif a totalement fait peau neuve. Elye Wahi, Neal Maupay, Jonathan Rowe ou encore Mason Greenwood ont rejoint l’effectif de Roberto De Zerbi. Dans le sens inverse, tous les joueurs offensifs ou presque de la saison dernière ont fait leurs valises, à l’exception de Luis Henrique… et de Faris Moumbagna. Régulièrement utilisé par Jean-Louis Gasset l’an passé, l’attaquant camerounais avait bénéficié d’un temps de jeu important lors de la préparation avec Roberto De Zerbi. Mais l’ancien attaquant de Bodø/Glimt a été victime d’une rupture des ligaments croisés qui a ruiné sa saison 2024-2025.

Un coup dur sur lequel l’entraîneur de l’OM est revenu en conférence de presse. Car si les supporters et les observateurs ont tendance à oublier Faris Moumbagna, ce n’est pas le cas de l’ancien coach de Brighton. « Faris, j'espère qu'en février, mars ou avril on pourra le récupérer. J'espère qu'il sera là pour la fin du championnat. Il a des caractéristiques différentes par rapport à Wahi et Maupay. Si vous regardez les matchs européens, beaucoup d'équipes jouent avec un avant-centre physique. Ce profil aide les équipes à jouer plus haut, c'est important dans le football actuel » a expliqué l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui attend le retour de Faris Moumbagna de pied ferme. Car même si l’attaquant au physique colossal n’est pas le joueur le plus technique de l’histoire du club phocéen, son profil si particulier aurait pu aider l’OM dans certains matchs et Roberto De Zerbi en a bien conscience.