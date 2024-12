PSG ‍: Luis Enrique en danger, Xavi contacté secrètement

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Malgré le large succès du PSG à Salzbourg, Luis Enrique reste un entraîneur contesté à l'intérieur comme à l'extérieur du club. De quoi envisager son remplacement surtout si la C1 se termine dès janvier. Un autre technicien espagnol n'attend que cela.

Le PSG a t-il raison de faire autant confiance en Luis Enrique ? Les résultats et le contenu des matchs parisiens entretiennent un flou qui ne sera réellement dissipé qu'en janvier. Dans un mois, on saura si le club parisien continue son aventure en Ligue des champions et surtout contre qui. D'ici-là, Nasser Al-Khelaifi va rester derrière son entraîneur comme ses dernières déclarations le montrent. Une position courageuse alors que les journalistes et les supporters sont de plus en plus nombreux à critiquer la philosophie de jeu de Luis Enrique. En interne, le dogmatisme de l'ancien du Barça irrite aussi certains cadres comme Ousmane Dembélé.

Xavi futur entraîneur du PSG ?

Une tension qui fragilise Luis Enrique et va à terme pousser son président à réfléchir à son remplacement. Et si cette option était plus réaliste qu'il n'y paraît ? Le média espagnol Carpetas Blaugranas révèle que le PSG est déjà parti en quête d'un nouvel entraîneur, au cas où un changement de coach venait à s'imposer dans cette saison pour le moment compliquée. Selon ses informations, la direction parisienne aurait déjà pris contact avec Xavi Hernandez.

L'ancien coach du Barça est libre depuis l'été dernier et son remplacement par Hansi Flick. Compatriote de Luis Enrique, le maître à jouer du Barcelone de Pep Guardiola possède une philosophie de jeu assez proche. Il prône un jeu offensif avec de la possession mais sans les excès de l'actuel entraîneur du PSG. Notamment dans le vestiaire ou avec les médias, où il est bien plus conciliant et moins clivant que celui qui fut aussi son entraineur en Catalong. De plus, il a montré au Barça qu'il pouvait gérer une jeune équipe avec des talents à polir, même si la fin a été compliquée avec son vrai-faux départ. Cela reste néanmoins un profil intéressant au cas où la crise parisienne s'aggrave significativement.