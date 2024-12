L1 ‍: Brest décimé contre Nantes

Dans : Brest.

Par Corentin Facy

Vainqueur du PSV Eindhoven mardi soir, Brest doit vite revenir à la réalité du championnat. L’équipe d’Eric Roy accueille ce dimanche à 17 heures le FC Nantes dans un match capital pour le maintien, qui a tout du match piège pour le SB29. Et pour cause, les Canaris viennent de renouer avec la victoire tandis que dans les rangs brestois, les organismes sont mis à rude épreuve avec l’enchainement des matchs européens.

Une avalanche de blessures à Brest

Eric Roy a d’ailleurs révélé qu’il était confronté à une hécatombe pour ce match. En effet, six à dix joueurs seront absents pour blessure du côté brestois. Julien Le Cardinal est d’ores et déjà forfait. Bizot et Chardonnet sont eux incertains. Des absences qui pourraient s’ajouter à celles de Lala, Faivre, Ndiaye, Lees-Melou, Locko, Coulibaly et Martin. « On pourrait avoir entre 6 et 10 absents » a conclu, dépité, Eric Roy. Un contexte difficile pour Brest, onzième de Ligue 1 et qui sera dépassé par Nantes en cas de succès des Canaris au stade Francis-le-Blé ce dimanche.