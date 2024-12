OM ‍: De Zerbi réclame cinq Rabiot à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Adrien Rabiot monte en puissance à l’OM pour le plus grand bonheur de Roberto De Zerbi, qui aimerait compter plus de joueurs du calibre de l’international français au sein de son effectif.

Après des débuts timides, Adrien Rabiot monte en puissance à l’Olympique de Marseille. Depuis le dernier rassemblement de l’Equipe de France, durant lequel le milieu de terrain de 29 ans avait marqué un doublé contre l’Italie, la différence est notable… pour le plus grand bonheur de Roberto De Zerbi. Le coach de l’OM a installé Adrien Rabiot à un poste de milieu offensif auquel il s’est parfaitement adapté, marquant notamment un joli but contre l’ASSE dimanche. Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille de la réception du LOSC, Roberto De Zerbi a manié l’ironie pour complimenter son joueur, indiquant qu’il aimerait compter plus d’éléments forts comme Adrien Rabiot dans son effectif. Un message subliminal peut-être à l'égard de Pablo Longoria et de Medhi Benatia.

« On aurait besoin d'avoir deux, trois, quatre ou même cinq Rabiot. Je lui ai demandé s'il avait un frère comme lui, mais il m'a dit qu'il ne jouait pas au foot. Qu’il marque ou pas, il reste déterminant pour nous. Dans ses qualités, dans ses caractéristiques, il a cette capacité à marquer. Il faut qu'il l'exploite, mais cela ne doit pas devenir une obsession » a expliqué l’ancien entraîneur de Sassuolo et de Brighton. Après avoir tâtonné, Roberto De Zerbi semble enfin avoir trouvé la bonne formule pour Adrien Rabiot et pour son équipe de règle générale. Depuis le déplacement à Lens il y a trois semaines, le coach de l’OM dispose son équipe en 3-5-2, avec Rabiot et Greenwood en soutien de Maupay. Une formule gagnante puisqu’elle a permis à Marseille de battre Lens, Monaco puis Saint-Etienne. En attendant ce samedi un nouveau choc XXL face à Lille, récent vainqueur de Sturm Graz en Ligue des Champions et qui reste sur une folle série de 15 matchs sans défaite toutes compétitions confondues.