Akliouche affole le mercato, le PSG fait la queue

Par Eric Bethsy

En pleine progression à l’AS Monaco, Maghnes Akliouche ne passe pas inaperçu. L’ailier de l’AS Monaco évolue sous les regards attentifs de nombreux courtisans. Une bonne nouvelle pour le club de la Principauté, mais pas pour le Paris Saint-Germain.

Maghnes Akliouche a encore du chemin à parcourir. Contre une équipe du calibre d’Arsenal (défaite 3-0) mercredi en Ligue des Champions, l’ailier de l’AS Monaco a montré ses limites à l’Emirates Stadium. Sa prestation ne devrait pourtant pas dissuader les nombreuses écuries intéressées par son profil. Cette saison, l’international Espoirs tricolore a clairement franchi un cap et son évolution n’est pas passée inaperçue. Selon le journaliste Ekrem Konur, le RB Leipzig, l'Atlético Madrid, le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin, l'Inter Milan, Naples, la Roma, Manchester City et Newcastle suivent tous la progression du Monégasque !

🚨🆕 #ASMonaco 🇫🇷

RB Leipzig, Atletico Madrid, PSG, Juventus, Inter Milan, Napoli, AS Roma, Manchester City and Newcastle United are monitoring Monaco's 22-year-old French winger Maghnes Akliouche. pic.twitter.com/iDmSnZHJSZ — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 13, 2024

Si ce n’est pas déjà fait, on peut penser que certains d’entre eux prendront la température avant le mercato hivernal. Il serait néanmoins étonnant de voir l’AS Monaco transférer Maghnes Akliouche en plein milieu de la saison. Le club de la Principauté, qui serait prêt à ouvrir la porte à ses latéraux brésiliens Vanderson et Caio Henrique, sait probablement que la cote de son ailier peut encore augmenter dans les mois à venir. L’AS Monaco a des chances de poursuivre son parcours européen après la saison régulière. Ce qui offrirait de nouvelles opportunités à Maghnes Akliouche de se montrer au plus haut niveau.

Le prix d'Akliouche va encore grimper

On peut aussi envisager une première convocation en équipe de France s’il poursuit sur sa lancée. En tout cas, son entraîneur sur le Rocher Adi Hütter l’estime au niveau pour rejoindre les Bleus. « Oui, depuis longtemps. Pour moi, c'est un joueur international, jugeait le coach monégasque le mois dernier. C'est un exemple. Il était dans nos équipes de jeunes, puis dans notre groupe élite (l'équivalent de l'équipe réserve, ndlr), et maintenant en équipe première. Vous pouvez imaginer quel est son prochain palier. » L'équipe de France ? Un grand d’Europe ? Ou peut-être les deux.