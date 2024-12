TV ‍: DAZN officialise un changement très attendu

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Critiqué pour sa ligne éditoriale et pour son manque de contenus autour de la Ligue 1 depuis le début de la saison, DAZN a fait une grande annonce ce mercredi en révélant le lancement d’une nouvelle émission.

Depuis le début de la saison, DAZN se contente de prendre l’antenne une vingtaine de minutes avant les matchs. Le traitement de la Ligue 1 est massivement critiqué par les observateurs, habitués à un contenu premium avec Canal+, BeInSports ou encore Prime Video. La plateforme anglaise, qui entend s’installer durablement en France, a entendu les avis et les critiques et semble prête à faire évoluer son offre éditoriale. Pour le plus grand bonheur des fans de Ligue 1, DAZN a officialisé ce mercredi le lancement du « Mag Live », une émission d’une heure de 19h15 à 20h15 avant le match du dimanche soir chaque semaine. La grande première est prévue ce dimanche avant le choc de la 15e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes.

Une nouvelle émission le dimanche soir sur DAZN

Jérémy Menez et Bafé Gomis signent chez DAZN https://t.co/DDxrpE4hBA — Foot01.com (@Foot01_com) December 10, 2024

Un changement éditorial positif et qui sera favorablement accueilli par les téléspectateurs, lesquels sont pour la plupart nostalgique du Canal Football Club lorsque celui-ci précédait le match de Ligue 1 sur la chaîne cryptée. Egalement journaliste pour La Chaine L’Equipe, Virginie Sainsily sera aux manettes de ce magasine. Elle sera épaulée depuis le Parc des Princes de Jérémy Ménez, Walid Acherchour et Bafétimbi Gomis pour cette grande première. RMC précise que cette émission sera diffusée en clair chaque semaine ainsi que sur la chaîne YouTube de la chaîne. « Il fallait absolument un mag » reconnait d’ailleurs un dirigeant de DAZN. L’idée de cette émission sera donc de débriefer les matchs de la journée avant de se plonger dans la grande affiche du dimanche soir, et tout le monde saluera cette excellente initiative.