OM ‍: Rongier serein, Pogba ne peut pas le remplacer

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En cas d’arrivée à l’Olympique de Marseille, Paul Pogba ferait sans doute une victime dans le onze de Roberto De Zerbi. Il pourrait s’agir de Valentin Rongier, pourtant devenu indispensable à l’équilibre de son équipe.

Adrien Rabiot en a rajouté une couche. Après la victoire à Saint-Etienne (0-2) dimanche dernier, le milieu de l’Olympique de Marseille a lancé un nouvel appel du pied à Paul Pogba. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain aimerait retrouver « la Pioche » dans la cité phocéenne. Et tant pis si l’arrivée du milieu libéré par la Juventus Turin fait une victime dans le onze. Il pourrait s’agir de Valentin Rongier qui n’a pas encore évoqué le sujet avec « le Duc ».

« Je n'ai pas parlé de ça à Adrien, je n'avais pas vu qu'il avait fait le forcing, a réagi l’ex-Nantais en conférence de presse. On connaît tous la qualité de Pogba. S'il rejoint l'OM, je pense que ce sera une bonne chose. » Valentin Rongier peut effectivement s’en réjouir, lui qui ne serait pas forcément menacé par l’arrivée d’un nouveau créateur. Le milieu bien revenu après une longue absence représente un maillon indispensable à l’équilibre du onze marseillais.

« Je ne sais pas si on peut dire que c’est le moteur du jeu, mais ce qui est sûr, c’est qu’on se sent bien sur le terrain, a avoué Valentin Rongier questionné sur son trio avec Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg. On se trouve facilement et on a un très bon équilibre entre nous trois. Adrien, vous connaissez ses qualités, c’est un milieu plus offensif. Il est capable de faire des courses vers l’avant, de marquer des buts et de délivrer des passes décisives. Pierre-Emile, lui, est un peu entre les deux. Il peut tout faire sur le terrain, ce qui est précieux. »

Pourquoi Rongier est indispensable

« De mon côté, je suis là pour réguler tout ça. Mon rôle est de me positionner de manière à limiter les espaces laissés libres sur le terrain, afin que l’équipe reste bien organisée, a-t-il expliqué. C’est d’ailleurs ce que le coach attend : il veut de l’ordre, aussi bien dans nos phases offensives que défensives. (…) Un autre point important, c’est d’être vigilant à la perte de balle. Quand on attaque, je dois constamment analyser où se situent les dangers potentiels pour anticiper les pertes et couper les actions adverses le plus rapidement possible, afin d’éviter que l’équipe soit mise en difficulté. » Il est clair que Paul Pogba ne pourrait pas jouer ce rôle.