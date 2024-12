Le PSG jubile et tend la main à Kylian Mbappé ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG n’aura pas été long à réagir après la décision de la commission de discipline de la LFP, qui a jugé irrecevable la requête de Kylian Mbappé, qui réclame 55 millions d’euros au club parisien.

L’affaire va maintenant être jugée par le Tribunal judiciaire de Paris et le champion de France en titre a fait part de sa confiance auprès de RMC. « Nous sommes très satisfaits que la Commission de Discipline ait décidé de ne pas sanctionner le Paris Saint-Germain comme le demandait le joueur. En déclarant sa demande irrecevable, la Commission de Discipline met un terme à cette séquence qui n’a que trop duré » s’est d’abord réjoui un porte-parole du Paris Saint-Germain se confiant à la radio avant de poursuivre. « Si le joueur persiste malheureusement à ne pas respecter ses engagements et à poursuivre ce litige devant le Conseil des Prud’hommes de façon incompréhensible et dommageable, pour lui-même et pour le football français, le Club se tient prêt à exposer pleinement la situation devant le tribunal compétent ».

Le PSG espère trouver un accord avec Kylian Mbappé

Et le Paris Saint-Germain de conclure avec une main tendue à l'endroit de l'attaquant de l'Equipe de France et du Real Madrid. « Fondamentalement, il s’agit d’une question de bonne foi, d’honnêteté, de maintien des valeurs et du respect de l’institution parisienne et de ses supporters, ce qui est plus important que n’importe quel joueur. Après la décision d’aujourd’hui, le Club réitère son espoir qu’une solution amiable puisse être trouvée, afin que toutes les parties puissent enfin tourner la page » indique-t-on au sein du club parisien, où l’on ne désespère donc pas à l’idée de trouver un accord avec Kylian Mbappé pour éviter un interminable processus face aux tribunaux.