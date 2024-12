Mohamed Salah a adoré signer au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Mohamed Salah a choisi lui même de mettre le feu sur son avenir à Liverpool pour mieux prolonger chez les Reds. Une stratégie assumée et dans laquelle le PSG l'a bien servi.

En feu avec Liverpool avec cette fin d’année, Mohamed Salah a mis un énorme coup de pression sur les épaules de ses dirigeants. En fin de contrat à l’issue de la saison, l’Egyptien avait fait savoir en novembre que cette situation le décevait beaucoup et qu’il prenait cela comme une volonté de le laisser partir libre. Dans la foulée, les informations faisant état de l’intérêt du PSG pour le faire venir en juin 2025 se multipliaient, avec la possibilité d’attaquer le dossier dès le 1er janvier, quand le Pharaon sera libre de discuter avec qui bon lui semble. L’ancien joueur de la Roma et de Chelsea s’est amusé de ces bruits de couloir, et si Nasser Al-Khelaïfi n’est pas tombé dans le panneau en entretenant ce possible futur lien, Mohamed Salah a toujours été très clair en privé.

Salah ne veut que Liverpool, et le salaire qui va avec

Mohamed Salah signe un contrat XXL, merci le PSG ! https://t.co/YZGHRstwgo — Foot01.com (@Foot01_com) December 8, 2024

Selon la journaliste de Sky Sports Melissa Reddy, jamais l’ailier des Reds n’a envisagé de signer au PSG ou ailleurs, mais il a profité de ces marques d’intérêt pour rajouter de la pression sur le board d’Anfield. Et le pressing ne s’arrête pas puisque Salah est déterminé à voir ce deal être bouclé avant la fin de l’année. Si ce n’était pas le cas, est-ce que le PSG pourrait entrer dans la danse au 1er janvier, comme le règlement le permet ? « Non, il n’entend pas écouter d’autres offres, même en janvier. Tout ce qu’il veut c’est rester à Liverpool. Les choses se mettent en place, et ils en sont à discuter de la structure de son futur contrat. En privé, il a été clair qu’il ne voulait que rester à Liverpool. Même avec les prolongations d’Alexander-Arnold et de Van Dijk, il restera le plus gros salaire du club. Il aurait préféré que cela se fasse plus tôt, mais il a du rendre cela public, avec toutes les informations qui sont sorties ensuite qui ont permis d’accélérer les choses », a résumé la journaliste de Sky Sports, pour qui Paris ou même le Real Madrid n’avaient aucune chance dans ce dossier. Cela n’a pas empêché l’Egyptien de mettre un peu le feu en annonçant un possible départ si rien ne bougeait.

A la recherche de joueur offensifs pour concurrencer Ousmane Dembélé et Bradley Barcola qui se sentent un peu trop seuls, le PSG va devoir se tourner vers une autre solution que Mohamed Salah à l’avenir.